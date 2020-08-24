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24 серпня 2020, понеділок, 18:33 6
Європа 2020-08-24T20:00:01+03:00
Українські Новини
Навальний не приходив до тями і досі знаходиться в комі, - адвокат

Навальний не приходив до тями і досі знаходиться в комі, - адвокат

Елена Новикова
Кома, Отруєння, Олексій Навальний
Олексій Навальний. Фото: openrussia.org
Олексій Навальний. Фото: openrussia.org

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого транспортували на лікування до Німеччини, не приходив до тями і досі знаходиться в комі в німецькій клініці. Про це його адвокат Ольга Михайлова повідомила в понеділок в Мосміськсуді, де слухається скарга на встановлення терміну ознайомлення з кримінальною справою відносно блогера про наклеп на адресу ветерана, передає ТАСС.

"Причина неявки Олексія відома. Він був транспортований до Німеччини, в клініку, де знаходиться в цей час. До тями він ще не приходив. З ним неможливо зв'язатися, бо він в комі ", - сказала Михайлова.

Крім того, адвокат уточнила, що відомості про стан Навального отримує від його дружини.

У зв'язку зі станом Навального суд відклав засідання на 15:00 14 вересня.

Зазначається, що Навальному пред'явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст 128.1 КК РФ (наклеп, що міститься в публічному виступі, публічно демонструються твори або засобах масової інформації). Провину він не визнав.

Як повідомляли Українські Новини, Олексія Навального госпіталізували з отруєнням.

Крім того, Навальний після отруєння може втратити дієздатність на декілька місяців.

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