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02 вересня 2020, середа, 18:34 9
Європа 2020-09-02T20:15:02+03:00
Українські Новини
Навального отруїли "Новачком", — Бундестаг

Навального отруїли "Новачком", — Бундестаг

Константин Долгий
Німеччина, Новачок, Олексій Навальний, отруєння Навального
Російський опозиційний політик Олексій Навальний. Фото: openrussia.org
Російський опозиційний політик Олексій Навальний. Фото: openrussia.org

Після того як Німеччина вимагала провести розслідування отруєння Олексія Навального,  в крові російського опозиційного політика виявили частки отруйної речовини з групи "Новачок".

Відповідну заяву сьогодні в своєму Twitter-акаунті опублікував спікер уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передають Українські Новини.

Експертиза матеріалів Навального була проведена в одній з лабораторій Бундесверу (Збройні сили Німеччини). Її результати демонструють неспростовні докази наявності бойової нервово-паралітичного речовини "Новачок".

"Уряд Німеччини вражений тим, що Навального отруїли в Росії нервово-паралітичною речовиною. Закликаємо Росію пояснити свою причетність до цього інциденту", — сказано в заяві.

У тексті також сказано, що про результати обстеження Навального повідомили його дружині та медикам з клініки "Шаріте", де російський опозиціонер проходить лікування.

У зв'язку з фактом отруєння Навального "Новачком" влада Німеччини має намір звернутися до своїх партнерів у НАТО і Європейському союзі, а також передати результати експертизи Організації з заборони хімічної зброї.

Як повідомляли Українські Новини, Навальний, якого нещодавно транспортували до лікарні в Німеччину, може втратити дієздатність на кілька місяців.

Також Навальний досі перебуває в комі.

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