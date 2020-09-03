Польща змінила правила проходження карантину для українських заробітчан

У Польщі, яка передумала вносити Україну до списку країн, звідки заборонені перельоти, уряд змінив правила проходження обов'язкової обсервації для трудових мігрантів, в тому числі з України. Тепер замість проходження двотижневого карантину при в'їзді в країну досить тільки 10 днів. Про це йдеться в оприлюдненому розпорядженні міністра охорони здоров'я Польщі, передає Yavp.pl. Відповідний документ набрав чинності з вівторка, 2 вересня. Скороченням обсервації з 14 днів до 10 справа не обмежується - працівникам у Польщі, які будуть на карантині, більше не потрібно буде здавати ПЛР-тест на коронавірус. У польському МОЗ зазначають, що якщо після 10-денної обсервації у людини відсутні симптоми СOVID-19, то необхідність робити тести просто відпадає. Також з 14 до 10 діб скоротили тривалість ізоляції для осіб, у яких був діагностований коронавірус. У розпорядженні йдеться про те, що якщо у заражених COVID-19 заробітчан НЕ буде температури або респіраторних ознак наявності захворювання, то складати тест в кінці ізоляції їм не потрібно. Як повідомляли Українські Новини, коли Україна відкрила кордони після карантину, на пунктах пропуску утворилися величезні черги як в одну, так і в іншу сторону. Тим часом, заробітчани не хочуть повертатися і прагнуть перевезти в Польщу хоча б одного родича.