Польща змінила правила проходження карантину для українських заробітчан

У Польщі, яка передумала вносити Україну до списку країн, звідки заборонені перельоти, уряд змінив правила проходження обов'язкової обсервації для трудових мігрантів, в тому числі з України. Тепер замість проходження двотижневого карантину при в'їзді в країну досить тільки 10 днів.

Про це йдеться в оприлюдненому розпорядженні міністра охорони здоров'я Польщі, передає Yavp.pl.

Відповідний документ набрав чинності з вівторка, 2 вересня.

Скороченням обсервації з 14 днів до 10 справа не обмежується - працівникам у Польщі, які будуть на карантині, більше не потрібно буде здавати ПЛР-тест на коронавірус.

У польському МОЗ зазначають, що якщо після 10-денної обсервації у людини відсутні симптоми СOVID-19, то необхідність робити тести просто відпадає.

Також з 14 до 10 діб скоротили тривалість ізоляції для осіб, у яких був діагностований коронавірус.

У розпорядженні йдеться про те, що якщо у заражених COVID-19 заробітчан НЕ буде температури або респіраторних ознак наявності захворювання, то складати тест в кінці ізоляції їм не потрібно.

Як повідомляли Українські Новини, коли Україна відкрила кордони після карантину, на пунктах пропуску утворилися величезні черги як в одну, так і в іншу сторону.

Тим часом, заробітчани не хочуть повертатися і прагнуть перевезти в Польщу хоча б одного родича.

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