"На старт!" Збірна України з футболу розпочинає виступ у розіграші Ліги націй УЄФА

Національна збірна України з футболу розпочинає свої виступи у другому розіграші Ліги націй УЄФА. Стартовий поєдинок команда під керівництвом головного тренера Андрія Шевченка проведе проти збірної Швейцарії. Матч відбудеться у Львові. На жаль уболівальників, як дане протистояння на "Арені Львів", так і інші стартові матчі Ліги націй, за рішенням Союзу європейських футбольних асоціацій через пандемію коронавірусу пройдуть без присутності глядачів.



Як повідомив портал УАФ, команди вже визначилися з кольорами спортивної форми. Наша команда зіграє в жовтій формі, швейцарська - в червоній.

Фото: uaf.ua

Стартовий свисток у цьому матчі пролунає о 21:45.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини