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  • "На старт!" Збірна України з футболу розпочинає виступ у розіграші Ліги націй УЄФА
03 вересня 2020, четвер, 12:05 17
Спорт 2020-09-03T13:45:03+03:00
Українські Новини
"На старт!" Збірна України з футболу розпочинає виступ у розіграші Ліги націй УЄФА

"На старт!" Збірна України з футболу розпочинає виступ у розіграші Ліги націй УЄФА

Павло Твердохліб
Спорт, Футбол, УЄФА, Стадіон, Ліга націй
Футбол Ліга Націй УЄФА UEFA Фото: UEFA
Футбол Ліга Націй УЄФА UEFA Фото: UEFA

Національна збірна України з футболу розпочинає свої виступи у другому розіграші Ліги націй УЄФА. Стартовий поєдинок команда під керівництвом головного тренера Андрія Шевченка проведе проти збірної Швейцарії. Матч відбудеться у Львові. На жаль уболівальників, як дане протистояння на "Арені Львів", так і інші стартові матчі Ліги націй, за рішенням Союзу європейських футбольних асоціацій через пандемію коронавірусу пройдуть без присутності глядачів.


Як повідомив портал УАФ, команди вже визначилися з кольорами спортивної форми. Наша команда зіграє в жовтій формі, швейцарська - в червоній.

Фото: uaf.ua

Стартовий свисток у цьому матчі пролунає о 21:45.

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