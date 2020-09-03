Сквер на Львівській площі в Києві назвали на честьАнни Київської

Слідом за інформацією про те, що в Києві планують встановити пам'ятник Петру Болбочану , стало відомо, що сквер на Львівській площі в столиці України назвали в честь княгині Анни Київської. Про це повідомляє КМДА.

За це сьогодні, 3 вересня, проголосувало 69 депутатів Київради.

"На знак вшанування пам'яті найвідомішою жінки давньої і сучасної України Анни Ярославни — королеви Франції і дочки Великого Князя Київського Ярослава Мудрого — скверу на Львівській площі в Шевченківському районі присвоєно назву "Сквер Анни Київської", — повідомляє КМДА.

Відповідну пропозицію громадської організації "Чотири Королеви" підтримала Комісія з питань найменувань.

Крім того, з 23 жовтня по 23 грудня 2019 року проходило громадське обговорення з цього питання. Більшість взяли в ньому участь киян підтримали присвоєння скверу назву "Сквер Анни Київської".

"Анна Ярославна (близько 1032 — після 1075, не пізніше 1089) — княгиня Київської Русі, походить з варязької династії Рюриковичів. Королева Франції (1051-1060). Дочка великого князя київського Ярослава Мудрого і його другої дружини, шведської принцеси Інгігерди. Внучка святого київського князя Володимира Святославича.

Друга дружина французького короля Генріха I (1051-1060). Мати французького короля Філіпа I і вермандуанского графа Гуго, який був одним з керівників Першого Хрестового походу", — нагадали в КМДА.

Як повідомляли Українські новини, у Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект".

Також в Києві перейменували вулицю Російську.

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