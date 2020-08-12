У Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект"

У Харкові станцію метро "Московський проспект" перейменували на "Турбоатом". Про це сказано в повідомленні пресслужби Харківського метрополітену. Як зазначається, рішення про перейменування станції було ухвалене Харківською міською радою 16 жовтня 2019 з урахуванням рекомендації міської комісії з питань топоніміки та історико-культурного середовища. Станом на 12 серпня завершено основні роботи з перейменування. Як повідомляли Українські Новини, раніше в Києві станцію метро "Петрівка" перейменували на "Почайна". Крім того, в Києві громадяни пропонували перейменувати станцію метро "Площа Льва Толстого" в центрі Києва в станцію "Тараса Шевченка". До цього у 2016 році в Харкові перейменували п'ять станцій метро і 52 вулиці. Крім того, раніше в Харків станцію метро "Радянська" перейменували на "Площа Конституції".