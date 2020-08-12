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12 серпня 2020, середа, 14:00 12
Суспільство 2020-08-12T15:30:03+03:00
Українські Новини
У Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект"

У Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект"

Елизавета Кесельман
Метро, Харків, Перейменування
В Харькове станцию метро
В Харькове станцию метро "Московский проспект" переименовали в "Турбоатом".

У Харкові станцію метро "Московський проспект" перейменували на "Турбоатом". Про це сказано в повідомленні пресслужби Харківського метрополітену.

Як зазначається, рішення про перейменування станції було ухвалене Харківською міською радою 16 жовтня 2019 з урахуванням рекомендації міської комісії з питань топоніміки та історико-культурного середовища.

Станом на 12 серпня завершено основні роботи з перейменування.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Києві станцію метро "Петрівка" перейменували на "Почайна". 

Крім того, в Києві громадяни пропонували перейменувати станцію метро "Площа Льва Толстого" в центрі Києва в станцію "Тараса Шевченка".

До цього у 2016 році в Харкові перейменували п'ять станцій метро і 52 вулиці. 

Крім того, раніше в Харків станцію метро "Радянська" перейменували на "Площа Конституції".

 

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