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28 липня 2020, вівторок, 23:54 9
Суспільство 2020-07-29T09:00:05+03:00
Українські Новини
Вулицю Російську в Києві перейменували на вулицю Юрія Литвинського

Вулицю Російську в Києві перейменували на вулицю Юрія Литвинського

Кира Молчанова
Київ, Київська міська рада, Київрада, Перейменування вулиць, Юрій Литвинський
Мерія Києва. Фото: пресслужба КМДА
Мерія Києва. Фото: пресслужба КМДА

Київська міська рада перейменувала вулицю Російську в Дарницькому районі на вулицю Юрія Литвинського.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Київради, передають Українські Новини.

"Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати перейменували вулицю Російську в Дарницькому районі. Тепер вона носитиме ім'я бійця Національної гвардії України Юрія Литвинського", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, Литвинський був активним учасником Революції Гідності, полковником резерву (посмертно), бійцем батальйону оперативного призначення "Донбас" Національної гвардії.

Він брав участь у визволенні території Донбасу від російських військ, загинув від кулі російського снайпера.

Під час громадського обговорення, яке проходило на сайті Київської міської державної адміністрації, 94% підтримали ідею такого перейменування.

Всього до голосування приєдналися 659 осіб.

Також Київрада присвоїла ім'я Олеся Бердника нової вулиці у Святошинському районі.

Іменування на честь українського письменника підтримали 96% осіб, які взяли участь у голосуванні.

Бердник був письменником-фантастом, автором понад 20 романів і повістей, футурологом, художником, композитором, членом-засновником Української Гельсінкської групи (УГГ), політв'язнем радянських таборів, а також ватажком гуманістичного об'єднання "Українська духовна республіка".

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2019 року Київрада перейменувала вулицю Маршала Гречка у Подільському районі у вулицю Івана Виговського.

Київська міська рада надала Протасовому Яру статус зеленої зони.

Крім того, у Києві з'явилися 7 заказників, щоб вберегти зелені зони від забудови.

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