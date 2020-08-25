У Золотоноші згорів автопарк — з вогню вдалося витягти тільки 4 автобуси

У Золотоноші Черкаської області, де активно виступають проти приїзду хасидів на релігійне свято Рош ха-Шана, згорів цілий автопарк автобусів: 12 маршруток повністю знищено вогнем, ще 4 вдалося врятувати.

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

У ніч на 25 серпня в поліції повідомили про пожежу на території АТП у місті Золотоноша. Вогонь в автопарку помітив охоронець, який викликав рятувальників і поліцейських. В результаті вогнем знищено 12 автобусів, ще один пошкоджений. Пожежникам вдалося врятувати від вогню чотири автобуси.

Серед версій пожежі, які розглядають поліцейські — підпал.

Зараз відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна.

Згоріли автобуси в Золотоноші. Фото: національна поліція

Згоріли 12 автобусів. Фото: національна поліція

Поліція підозрює підпал. Фото: національна поліція

Як повідомляли Українські Новини, в Києві мають намір облаштувати перехоплюючі парковки біля шести станцій метро.

Також повідомлялося, що депутати прийняли рішення відкрити свій двір на Хрещатику для паркування автомобілів.

Незважаючи на заборону, пасажирських поїздів Укрзалізниці дозволили зупинятись в "червоній зоні" для висадки пасажирів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини