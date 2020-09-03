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03 вересня 2020, четвер, 20:11 9
Події 2020-09-03T21:00:02+03:00
Українські Новини
Під час пожежі в київській висотці загинула людина

Під час пожежі в київській висотці загинула людина

Ольга Фандорина
Смерть, пожежа, Пожежа в Києві, Пожежа в багатоповерхівці
Пожежа у висотці. Скріншот відео Типовий Київ
Пожежа у висотці. Скріншот відео Типовий Київ

Одна людина загинула через сильну пожежу в київській висотці на вулиці Сікорського. Господаря згорілої квартири вдалося врятувати. Про це сказано в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в  Telegram.

Повідомляється, що в Шевченківському районі триває гасіння пожежі в 25-поверховому будинку на вулиці Сікорського. Пожежа виникла в квартирі на 24 поверсі, до гасіння залучено 43 рятувальники та 11 пожежних машин.

Також повідомляється, що о 18:03 пожежу вдалося локалізувати. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка. Ще одну людину — господаря квартири — вдалося врятувати.

Раніше повідомлялося, що ввечері, 2 вересня, на будмайданчику Taryan Towers сталося загоряння, яке локалізували протягом 15 хвилин до приїзду ДСНС. Засновник і власник девелоперської компанії Taryan Group Артур Мхітарян прокоментував загоряння, що виникло 2 серпня на технічному поверсі будівлі, що будується Taryan Towers.

Раніше повідомлялося про те, що 17 серпня в Києві загорілася багатоповерхівка в Дарницькому районі. З вікон валив чорний дим.

У середу, 19 серпня, в Печерському районі по вул. Велика Васильківська, 85 спалахнула пожежа в чотириповерховому житловому будинку, в той час, як  17 серпня в столиці загорілася багатоповерхівка в Дарницькому районі.

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