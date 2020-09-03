Нацрада з телебачення позбавила "Прямий FM"ліцензії на мовлення

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позбавила ліцензії на мовлення "Прямий FM", тоді як раніше Нацрада не продовжила ліцензію на мовлення телеканалу КРТ .

Про це сказано в повідомленні телеканалу, передають Українські Новини.

"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позбавила "Прямий FM" ліцензії на мовлення", — сказано в ньому.

Зазначається, що за скасування ліцензії проголосувало 5 членів Нацради.

Генеральний продюсер телеканалу "Прямий" Світлана Орловська зазначила, що не очікувала позитивного рішення Нацради, оскільки, на її думку, системний тиск на канал триває давно.

Зазначається, що телеканал має намір домогтися справедливості в цьому рішенні.

"Національна рада на засіданні 3 вересня за результатами планової виїзної перевірки ТОВ" Телеканал "Прямий" Київ (позивні "Прямий FM") прийняла рішення про анулювання ліцензії на мовлення на шести частотах... Планова перевірка радіостанції була проведена 17 грудня 2019 року. На підставі моніторингів від 3 грудня 2019 і від 05 грудня 2019 зафіксовано відсутність мовлення на частоті 104,0 МГц у м Лубни Полтавської області та на частоті 91,5 МГц у м Марганці Дніпропетровської області ", — сказано в повідомленні Нацради з телебачення.

У повідомленні наголошується, що ліцензіат не скористався правом розпочати мовлення протягом року з дня набрання ліцензією чинності, що є підставою для анулювання ліцензії на мовлення відповідно до пункту г) частини другої статті 37 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" — Національна рада анулює ліцензію на мовлення на підставі: відсутності передбаченого ліцензією мовлення протягом року від дня видачі ліцензії.

Крім того, ТОВ "Телеканал "Прямий" не скористався правом протягом року з дня набрання ліцензією чинності звернутися до Національної ради із заявою про переоформлення ліцензії на мовлення з проханням вилучити частоти, на яких мовлення не здійснюється.

Таким чином, регулятор вирішив анулювати ліцензію на мовлення радіостанції "Прямий FM" у зв'язку з відсутністю передбаченого ліцензією мовлення протягом року від дня видачі ліцензії.

Як повідомляли Українські новини, міжнародні експерти говорять про "політизованість" Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Також Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку акціонерному товариству "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини