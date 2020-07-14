підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • Міжнародні експерти не радять запроваджувати регулювання онлайн-медіа і говорять про "політизованість" Нацради
14 липня 2020, вівторок, 12:31 5
ЗМІ 2020-07-14T12:31:01+03:00
Українські Новини
Міжнародні експерти не радять запроваджувати регулювання онлайн-медіа і говорять про "політизованість" Нацради

Міжнародні експерти не радять запроваджувати регулювання онлайн-медіа і говорять про "політизованість" Нацради

Павло Твердохліб
Парламент, Законопроект, Нацрада, ЗМІ, Закон про медіа
Закон
Закон "Про медіа". Фото: bykvu.com

В Європі продовжуть відслідковувати ситуацію із можливим прийняттям в Парламенті України закону "Про медіа", який деякі експерти визначають як драконівський. Портал Національної спілки журналістів України ознайомив читачів з останніми висновками європейських правників та медіаекспертів.

Держави Європейського союзу не регулюють контенту онлайн-медіа. Про це експерт Ради Європи Жан-Франсуа Фурнемон заявив 8 липня під час онлайн-дискусії "Проєкт закону "Про медіа" 2693-д: обговорення регулювання онлайн-медіа та платформ спільного доступу до інформації та відео".

"Не є звичайною практикою в Європі включення онлайн-медіа у сферу регулювання, якій підлягають аудіовізуальні медіа. Я б не радив так робити. Якщо ж це сталося, то регуляцію потрібно обмежити самим мінімумом. Проста реєстрація - щоб знати, хто стоїть за ресурсом, на випадок незаконної активності", - сказав бельгійський фахівець.

У жодному регулятивному документі ЄС не згадують онлайн-ЗМІ, додав Фурнемон.

Характеризуючи законопроект "Про медіа", він підкреслив, що багато формулювань у ньому носять незрозумілий і нечіткий характер й повинні бути уточнені чи перероблені.

Консультант Ради Європи Кріштіна Розгоній рекомендує Україні відкласти впровадження регулювання інтернет-ЗМІ й зачекати, поки ЄС розробить і протестує рішення в цій сфері.

Про це вона заявила в ході онлайн-дискусії "Проєкт закону "Про медіа" 2693-д: Обговорення правового статусу національного регулятора та співрегулювання", яка відбулася 10 липня.

Консультант підкреслила, що в Європі лише дві країни прийняли законодавство, що регулюють онлайн-медіа і, зокрема, використання мови ненависті в цій сфері.

Але в Німеччині Закон, який набув чинності у 2019 році, зараз знаходиться в процесі перегляду.

А у Франції окремий закон, який надає регулятору обмежувальні і заборонні повноваження щодо онлайн-медіа та їх контенту, визнаний місцевим Конституційним Судом неконституційним.

"Цей закон був визнаний неконституційним Конституційним судом Франції. А Єврокомісія попередила Францію, що він суперечить європейським нормам", - підкреслила Розгоній.

Також консультант Ради Європи Жан-Франсуа Фурнемон вважає, що прописана в законопроекті "Про медіа" процедура призначення членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яким пропонується передати повноваження з регулювання всіх ЗМІ, надто політизована.

Фурнемон підкреслив, що незалежність Нацради повинна ретельно захищатися цим законом.

"В умовах призначення, звичайно, присутній деякий захист (незалежності Нацради - ред.) І детальна процедура, що ми вітаємо, але призначення все ще залишається дуже політичним. 8 членів Нацради призначаються двома різними політичними органами. І я рекомендую схвалити будь-які заходи по залученню ГО (громадських організацій - ред.), академічних кіл в процес призначення 8 членів Нацради", - сказав експерт.

Він додав, що необхідно також вжити заходів щодо обмеження політичного впливу на кандидатів в члени ради, чого поки немає в поточній редакції законопроекту.

Більше новин про: Парламент Законопроект Нацрада ЗМІ Закон про медіа

Журналісти просять не розглядати законопроєкт "Про...
"Слуги народу" намагаються обдурити Євросоюз з зак...
Київський офіс Ради Європи вимагає прийняти закон ...
Телекомпанія "Ера" звинуватила Минстець і 5 канал ...
В Україні легалізували гральний бізнес
В Одесі посилили карантин. Нічним клубам і ресторанам заборонено працювати вночі
Новини
Міжнародні експерти не радять запроваджувати регулювання онлайн-медіа і говорять про "політизованість" Нацради 12:31
Шквали до 22 м/с, град та зливи. Рятувальники попередили про штормову погоду 12:00
"Виступає приватна особа, а відгрібає держава", – міністр закордонних справ про Саакашвілі 11:49
Рубль почав дорожчати у вівторок. Курс російської нацвалюти на 14 липня 11:34
Використання ремдесивіру для лікування коронавірусу показало ще один позитивний результат, – вчені 11:34
більше новин
Шквали до 22 м/с, град та зливи. Рятувальники попередили про штормову погоду 12:00
Пенсії в українців можуть забрати: кому "світить" залишитися без виплат 05:30
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
Член наглядової ради "Укренерго" Підлісецький приховав конфлікт інтересів і лобіює підряди для своєї компанії, - ЗМІ 12:39
більше новин
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок 11:22
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:50
В Одесі посилили карантин. Нічним клубам і ресторанам заборонено працювати вночі 10:12
Мер Черкас просить суд стягнути з Зеленського моральну шкоду за приниження честі та гідності 11:07
більше новин
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok