Міжнародні експерти не радять запроваджувати регулювання онлайн-медіа і говорять про "політизованість" Нацради

В Європі продовжуть відслідковувати ситуацію із можливим прийняттям в Парламенті України закону "Про медіа", який деякі експерти визначають як драконівський. Портал Національної спілки журналістів України ознайомив читачів з останніми висновками європейських правників та медіаекспертів.

Держави Європейського союзу не регулюють контенту онлайн-медіа. Про це експерт Ради Європи Жан-Франсуа Фурнемон заявив 8 липня під час онлайн-дискусії "Проєкт закону "Про медіа" 2693-д: обговорення регулювання онлайн-медіа та платформ спільного доступу до інформації та відео".

"Не є звичайною практикою в Європі включення онлайн-медіа у сферу регулювання, якій підлягають аудіовізуальні медіа. Я б не радив так робити. Якщо ж це сталося, то регуляцію потрібно обмежити самим мінімумом. Проста реєстрація - щоб знати, хто стоїть за ресурсом, на випадок незаконної активності", - сказав бельгійський фахівець.

У жодному регулятивному документі ЄС не згадують онлайн-ЗМІ, додав Фурнемон.

Характеризуючи законопроект "Про медіа", він підкреслив, що багато формулювань у ньому носять незрозумілий і нечіткий характер й повинні бути уточнені чи перероблені.

Консультант Ради Європи Кріштіна Розгоній рекомендує Україні відкласти впровадження регулювання інтернет-ЗМІ й зачекати, поки ЄС розробить і протестує рішення в цій сфері.

Про це вона заявила в ході онлайн-дискусії "Проєкт закону "Про медіа" 2693-д: Обговорення правового статусу національного регулятора та співрегулювання", яка відбулася 10 липня.

Консультант підкреслила, що в Європі лише дві країни прийняли законодавство, що регулюють онлайн-медіа і, зокрема, використання мови ненависті в цій сфері.

Але в Німеччині Закон, який набув чинності у 2019 році, зараз знаходиться в процесі перегляду.

А у Франції окремий закон, який надає регулятору обмежувальні і заборонні повноваження щодо онлайн-медіа та їх контенту, визнаний місцевим Конституційним Судом неконституційним.

"Цей закон був визнаний неконституційним Конституційним судом Франції. А Єврокомісія попередила Францію, що він суперечить європейським нормам", - підкреслила Розгоній.

Також консультант Ради Європи Жан-Франсуа Фурнемон вважає, що прописана в законопроекті "Про медіа" процедура призначення членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яким пропонується передати повноваження з регулювання всіх ЗМІ, надто політизована.

Фурнемон підкреслив, що незалежність Нацради повинна ретельно захищатися цим законом.

"В умовах призначення, звичайно, присутній деякий захист (незалежності Нацради - ред.) І детальна процедура, що ми вітаємо, але призначення все ще залишається дуже політичним. 8 членів Нацради призначаються двома різними політичними органами. І я рекомендую схвалити будь-які заходи по залученню ГО (громадських організацій - ред.), академічних кіл в процес призначення 8 членів Нацради", - сказав експерт.

Він додав, що необхідно також вжити заходів щодо обмеження політичного впливу на кандидатів в члени ради, чого поки немає в поточній редакції законопроекту.