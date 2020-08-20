Нацрада з телемовлення почала позапланову перевірку НСТУ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку акціонерному товариству "Національна громадська телерадіокомпанія України" (логотип "UA: Перший"), яка відмовила в реєстрації хлопчику на Національний відбір до участі в дитячому "Євробаченні-2020", за відхилення від програмної концепції телемовлення і трансляцію реклами алкогольного напою.

Про це сказано в повідомленні Нацради, передають Українські Новини.

"... моніторинг ефіру компанії, проведений 11 травня, зафіксував недотримання умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення, оскільки зменшено мінімальну частку національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва), яка за ліцензією має становити не менше 19,5 годин/добу (81 , 25% від загального обсягу мовлення), а фактично - 16 годин 09 хвилин/добу (67%). Таке відхилення є ознакою порушення ліцензіатом вимог частини сьомої статті 27 та частини восьмої статті 28 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", — сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що за період 6 липня по 2 серпня в ефірі телеканалу транслювалася реклама алкогольного напою марки "Marengo" після 23:00, що є порушенням Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

"Водночас, показавши таку рекламу, громадський мовник порушив абзац п'ятий частини четвертої статті 14 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України", забороняється трансляція реклами, повідомлень про спонсора - виробника алкогольних напоїв, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі ... крім трансляції реклами і повідомлень про спонсорів, придбаним правом на трансляцію міжнародних спортивних змагань Міжнародного олімпійського комітету, Федерації національних футбольних асоціацій, Союзу європейських футбольних асоціацій та на виконання міжнародних зобов'язань перед європейським мовним союзом", - сказано у повідомленні.

Національна рада перевірить діяльність телеканалу на наявність відповідних порушень і в разі їх підтвердження прийме по відношенню до ліцензіата рішення, передбачене чинним законодавством.

Як повідомляли Українські Новини, 19 серпня генеральний продюсер "суспільности UA" Ярослав Лодигін заявив, що в НСТУ не можуть скасувати своє рішення щодо Максима Ткачука, якому відмовили в участі в дитячому "Євробаченні", однак 12-річному школяреві пропонують зробити запис свого дебютного альбому .

При цьому глава НСТУ Зураб Аласанія заявив, що таке рішення було прийнято з огляду на те, що раніше школяр виступав на конкурсі, який нібито організовували влади Російської Федерації, і при цьому збрехав, як стверджують ЗМІ.

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