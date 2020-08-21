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21 серпня 2020, пʼятниця, 20:27 7
ЗМІ 2020-08-21T21:15:02+03:00
Українські Новини
Нацрада не продовжила ліцензію на мовлення КРТ. Телеканал повністю припинив роботу

Нацрада не продовжила ліцензію на мовлення КРТ. Телеканал повністю припинив роботу

Кира Молчанова
КРТ, Нацрада, позбавлення ліцензій
Телебачення. Фото: iod.media
Телебачення. Фото: iod.media

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 20 серпня розглянула заяву ТОВ "Телестудія" АСТРА-ТБ "(логотип КРТ) про продовження терміну дії ліцензії на мовлення та прийняла рішення про відмову.

Про це йдеться в повідомленні Нацради, передають Українськi Новини.

У повідомленні наголошується, що регулятор має право відмовити ліцензіату у продовженні терміну дії ліцензії на мовлення за умови, якщо "протягом терміну дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного законодавства".

"Відповідно до рішень Нацради ТОВ "Телестудія "АСТРА-ТБ" було оголошено попередження враховуючи: перешкоджання в проведенні Нацрадою перевірки, порушення умов ліцензії в частині "основні напрями програмної концепції телерадіоорганізації .., порушення Закону України" Про телебачення і радіомовлення ", оскільки ліцензіат збільшив ліцензійний показник обсягу телепродажу", - йдеться в повідомленні.

При цьому перераховані санкції є дійсними і не скасовані в судовому порядку.

"Уповноважені представники ТОВ "Телестудія "АСТРА-ТБ" на засідання не з'явилися, хоча компанія належним чином повідомлена про розгляд питання про продовження терміну дії ліцензії 20 серпня. Зате суспільство направило лист до Національної ради, в якому висловлено позицію, що подібні питання треба розглядати в присутності уповноваженого представника ліцензіата після скасування карантинних заходів", - йдеться в повідомленні.

На думку Нацради з телебачення, ігнорування телеканалом запрошення на засідання є перешкодою виконання повноважень Національної ради.

Згідно з повідомленням, Національна рада з питань телебачення одноголосно підтримала проєкт рішення і відмовила ТОВ "Телестудія" АСТРА-ТБ" у продовженні терміну дії ліцензії.

Як повідомляли Українські Новини, журналісти КРТ вийшли на мітинги під стіни Нацради і на них напав Нацкорпус.

Також міжнародні експерти говорять про політизованість Нацради.

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