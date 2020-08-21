Нацрада не продовжила ліцензію на мовлення КРТ. Телеканал повністю припинив роботу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 20 серпня розглянула заяву ТОВ "Телестудія" АСТРА-ТБ "(логотип КРТ) про продовження терміну дії ліцензії на мовлення та прийняла рішення про відмову.

Про це йдеться в повідомленні Нацради, передають Українськi Новини.

У повідомленні наголошується, що регулятор має право відмовити ліцензіату у продовженні терміну дії ліцензії на мовлення за умови, якщо "протягом терміну дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного законодавства".

"Відповідно до рішень Нацради ТОВ "Телестудія "АСТРА-ТБ" було оголошено попередження враховуючи: перешкоджання в проведенні Нацрадою перевірки, порушення умов ліцензії в частині "основні напрями програмної концепції телерадіоорганізації .., порушення Закону України" Про телебачення і радіомовлення ", оскільки ліцензіат збільшив ліцензійний показник обсягу телепродажу", - йдеться в повідомленні.

При цьому перераховані санкції є дійсними і не скасовані в судовому порядку.

"Уповноважені представники ТОВ "Телестудія "АСТРА-ТБ" на засідання не з'явилися, хоча компанія належним чином повідомлена про розгляд питання про продовження терміну дії ліцензії 20 серпня. Зате суспільство направило лист до Національної ради, в якому висловлено позицію, що подібні питання треба розглядати в присутності уповноваженого представника ліцензіата після скасування карантинних заходів", - йдеться в повідомленні.

На думку Нацради з телебачення, ігнорування телеканалом запрошення на засідання є перешкодою виконання повноважень Національної ради.

Згідно з повідомленням, Національна рада з питань телебачення одноголосно підтримала проєкт рішення і відмовила ТОВ "Телестудія" АСТРА-ТБ" у продовженні терміну дії ліцензії.

Як повідомляли Українські Новини, журналісти КРТ вийшли на мітинги під стіни Нацради і на них напав Нацкорпус.

Також міжнародні експерти говорять про політизованість Нацради.

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