МОЗ хоче фінансувати за рахунок держбюджету послуги з пошуку донора для трансплантації кісткового мозку

Міністерство охорони здоров'я ініціює фінансування за рахунок державного бюджету послуг з пошуку донора для трансплантації кісткового мозку.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції Ігор Іващенко, передають Українські Новини.

"У змінах, які запропоновані Міністерством охорони здоров'я, передбачено включення послуг пошуку пари "донор-реципієнт", а також отримання гемопоетичних стовбурових клітин за рахунок державного фінансування", — сказав він.

Також заступник міністра повідомив, що у пілотному проекті розвитку трансплантації беруть участь 12 закладів охорони здоров'я, при цьому МОЗ отримав ще 12 заявок на приєднання до проекту.

Він зазначив, що минулого тижня у Львові вже були проведені 2 трансплантації нирки і 1 трансплантація серця.

Як повідомляли Українські Новини, Рада дозволила трансплантацію органів тільки за згодою донора.

Також МОЗ запустить систему "перехресного донорства" у 2020 році.