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17 квітня 2020, пʼятниця, 14:42 9
Медицина 2020-04-17T17:15:02+03:00
Українські Новини
У період карантину в Україні утворився дефіцит донорської крові, - МОЗ

У період карантину в Україні утворився дефіцит донорської крові, - МОЗ

Елена Новикова
Донор, Кровь, Максим Степанов, Міністерство охорони здоров'я України, Донорство крові, Дефіцит донорської крові
Кров. Фото: pixabay
Кров. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я констатує дефіцит запасів донорської крові, в час, як в Україні планують частіше тестувати медиків на коронавірус. Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Зараз в Україні склалася вкрай негативна ситуація із запасами донорської крові. Через цей дефіцит в зоні ризику опинилися всі наші громадяни, які потребують термінового хірургічного втручання. Зараз запаси знизилися в 2-4 рази, якщо дивитися в цілому по Україні", - сказав він.

Міністр попросив голів місцевих адміністрацій забезпечити прийом спеціалізованими закладами переливання крові осіб, які виявили бажання стати донорами.

При цьому повинен бути забезпечений мінімальний контакт таких осіб між собою.

Також має бути організовано транспортування донорів в центри переливання крові.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ розвінчав популярний міф про коронавірус.

Також за добу з коронавірусом госпіталізували 12 медиків та 11 дітей.

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