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03 сентября 2020, четверг, 18:57 726 Инфографика
Медицина 2020-09-03T20:01:11+03:00
Українські Новини
Тернополь отнесен к "красной" зоне опасности, а Киев остался в "желтой", – Немчинов

Тернополь отнесен к "красной" зоне опасности, а Киев остался в "желтой", – Немчинов

Александр Савич
Коронавирус, коронавирус в Украине, Красная зона, Желтая зона, Оранжевая зона, зоны карантина
Зоны карантина в Украине. Фото: pixabay
Зоны карантина в Украине. Фото: pixabay

Вслед за информацией о том, что в Украине установлен новый коронавирусный антирекорд, стало известно, что по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Тернополь отнесен к "красной" зоне эпидемической опасности, Ивано-Франковск и Черновцы остались в "красной" зоне, Киев остался в "желтой".

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"С 00:00 7 сентября начнет действовать новое эпидемическое зонирование", – написал он.

По словам Немчинова, в "красную" зону:

  • в Ивано-Франковской области попали Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисманецкий районы;
  • в Одесской области – Беляевка, Измаил и Болградский район;
  • в Ривненской области – Дубно и Костопольский район;
  • Великобурлуцкий район в Харьковской области.
  • В Тернопольской области к "красной" зоне отнесены Тернополь, Бережаны, Чортков, Бережанский, Бучатский, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы;
  • в Черновицкой области – Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставницкий, Кицмановский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы;
  • в Черниговской области – Бобровицкий район.

Всего в "красную" зону попало 29 админединиц, что на 8 больше по сравнению с прошлым распределением.

В "оранжевую" зону отнесены:

  • в Винницкой области – Винницкий район;
  • в Житомирской области – Бердичев, Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Попельнянский районы;
  • в Закарпатской области – Ужгород, Мукачево, Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский, Ужгородский районы;
  • в Ивано-Франковской области – Болехов, Бурштын, Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский, Тлумакский районы.
  • Во Львовской области в "оранжевую" зону попали Львов, Дрогобич, Самбор, Городокский, Жовковский, Николаевский, Перемышлянский, Пустомытовский районы;
  • в Одесской области – Черноморск, Беляевский, Измаилский, Овидиополевский, Тарутинский районы;
  • в Ривненской области – Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречнянский, Здолбуновский и Корецкий районы;
  • в Сумской области – Сумы;
  • в Тернопольской области – Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочецкий, Подгаецкий, Шумский районы;
  • в Харьковской области – Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский районы;
  • в Хмельницкой области – Славута, Волочицкий, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинецкий районы;
  • в Черновицкой области – Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путиловский, Сокирянский и Хотинский районы;
  • в Черниговской области – Нежин, Нежинский и Носовский районы.

Также к "оранжевой" зоне отнесены Луцк и Луцкий район. Таким образом, с 7 сентября в "оранжевой" зоне будут 5 областных центров.

К "желтой" зоне отнесены такие областные центры, как Винница, Житомир, Николаев, Одесса, Ривне, Хмельницкий и Чернигов.

Карантинные зоны в Украине с 7 сентября. Инфографика: kmu.gov.uaКарантинные зоны в Украине с 7 сентября. Инфографика: kmu.gov.ua

Как сообщали Українські новини, ученые предостерегали, что с началом учебного года в Украине может вырасти заболеваемость COVID-19.

Также в Киевской области увеличилось количество детей, заболевших коронавирусом.

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