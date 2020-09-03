Тернополь отнесен к "красной" зоне опасности, а Киев остался в "желтой", – Немчинов

Вслед за информацией о том, что в Украине установлен новый коронавирусный антирекорд , стало известно, что по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Тернополь отнесен к "красной" зоне эпидемической опасности, Ивано-Франковск и Черновцы остались в "красной" зоне, Киев остался в "желтой".

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"С 00:00 7 сентября начнет действовать новое эпидемическое зонирование", – написал он.

По словам Немчинова, в "красную" зону:

в Ивано-Франковской области попали Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисманецкий районы;

в Одесской области – Беляевка, Измаил и Болградский район;

в Ривненской области – Дубно и Костопольский район;

Великобурлуцкий район в Харьковской области.

В Тернопольской области к "красной" зоне отнесены Тернополь, Бережаны, Чортков, Бережанский, Бучатский, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы;

в Черновицкой области – Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставницкий, Кицмановский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы;

в Черниговской области – Бобровицкий район.

Всего в "красную" зону попало 29 админединиц, что на 8 больше по сравнению с прошлым распределением.

В "оранжевую" зону отнесены:

в Винницкой области – Винницкий район;

в Житомирской области – Бердичев, Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Попельнянский районы;

в Закарпатской области – Ужгород, Мукачево, Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский, Ужгородский районы;

в Ивано-Франковской области – Болехов, Бурштын, Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский, Тлумакский районы.

Во Львовской области в "оранжевую" зону попали Львов, Дрогобич, Самбор, Городокский, Жовковский, Николаевский, Перемышлянский, Пустомытовский районы;

в Одесской области – Черноморск, Беляевский, Измаилский, Овидиополевский, Тарутинский районы;

в Ривненской области – Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречнянский, Здолбуновский и Корецкий районы;

в Сумской области – Сумы;

в Тернопольской области – Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочецкий, Подгаецкий, Шумский районы;

в Харьковской области – Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский районы;

в Хмельницкой области – Славута, Волочицкий, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинецкий районы;

в Черновицкой области – Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путиловский, Сокирянский и Хотинский районы;

в Черниговской области – Нежин, Нежинский и Носовский районы.

Также к "оранжевой" зоне отнесены Луцк и Луцкий район. Таким образом, с 7 сентября в "оранжевой" зоне будут 5 областных центров.

К "желтой" зоне отнесены такие областные центры, как Винница, Житомир, Николаев, Одесса, Ривне, Хмельницкий и Чернигов.

Карантинные зоны в Украине с 7 сентября. Инфографика: kmu.gov.ua

Как сообщали Українські новини, ученые предостерегали, что с началом учебного года в Украине может вырасти заболеваемость COVID-19.

Также в Киевской области увеличилось количество детей, заболевших коронавирусом.

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