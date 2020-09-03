Тернополь отнесен к "красной" зоне опасности, а Киев остался в "желтой", – Немчинов

Вслед за информацией о том, что в Украине установлен новый коронавирусный антирекорд, стало известно, что по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Тернополь отнесен к "красной" зоне эпидемической опасности, Ивано-Франковск и Черновцы остались в "красной" зоне, Киев остался в "желтой". Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини. "С 00:00 7 сентября начнет действовать новое эпидемическое зонирование", – написал он. По словам Немчинова, в "красную" зону: в Ивано-Франковской области попали Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисманецкий районы; в Одесской области – Беляевка, Измаил и Болградский район; в Ривненской области – Дубно и Костопольский район; Великобурлуцкий район в Харьковской области. В Тернопольской области к "красной" зоне отнесены Тернополь, Бережаны, Чортков, Бережанский, Бучатский, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы; в Черновицкой области – Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставницкий, Кицмановский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы; в Черниговской области – Бобровицкий район. Всего в "красную" зону попало 29 админединиц, что на 8 больше по сравнению с прошлым распределением. В "оранжевую" зону отнесены: в Винницкой области – Винницкий район; в Житомирской области – Бердичев, Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Попельнянский районы; в Закарпатской области – Ужгород, Мукачево, Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский, Ужгородский районы; в Ивано-Франковской области – Болехов, Бурштын, Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский, Тлумакский районы. Во Львовской области в "оранжевую" зону попали Львов, Дрогобич, Самбор, Городокский, Жовковский, Николаевский, Перемышлянский, Пустомытовский районы; в Одесской области – Черноморск, Беляевский, Измаилский, Овидиополевский, Тарутинский районы; в Ривненской области – Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречнянский, Здолбуновский и Корецкий районы; в Сумской области – Сумы; в Тернопольской области – Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочецкий, Подгаецкий, Шумский районы; в Харьковской области – Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский районы; в Хмельницкой области – Славута, Волочицкий, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинецкий районы; в Черновицкой области – Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путиловский, Сокирянский и Хотинский районы; в Черниговской области – Нежин, Нежинский и Носовский районы. Также к "оранжевой" зоне отнесены Луцк и Луцкий район. Таким образом, с 7 сентября в "оранжевой" зоне будут 5 областных центров. К "желтой" зоне отнесены такие областные центры, как Винница, Житомир, Николаев, Одесса, Ривне, Хмельницкий и Чернигов. Карантинные зоны в Украине с 7 сентября. Инфографика: kmu.gov.ua Как сообщали Українські новини, ученые предостерегали, что с началом учебного года в Украине может вырасти заболеваемость COVID-19. Также в Киевской области увеличилось количество детей, заболевших коронавирусом.