Бабак не коментує проєкт указу про довічну стипендію Зеленському-старшому

Голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій депутат Верховної Ради Сергій Бабак ("Слуга народу") відмовився коментувати проєкт указу Президента Володимира Зеленського про призначення довічної стипендії його батьку Олександру Зеленському .

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Не готовий обговорювати", — написав він.

Головною причиною відмови коментувати він назвав неготовність обговорювати зняті з розгляду проєкти.

Як повідомляли Українські Новини 2 вересня Кабмін зняв з розгляду проєкт указу Зеленського про призначення довічної стипендії його батькові.

Сам Олександр Семенович Зеленський, батько чинного Президента, заявив в інтерв'ю, що його кандидатуру на отримання довічної державної стипендії висунули не через родинні зв'язки з Володимиром Зеленським, а тому що так вирішив колектив.

Раніше в Офісі Президента пояснили, як батько Зеленського потрапив в список на довічну стипендію. Нібито Олександр Зеленський фігурував в списках кандидатів і раніше, але його не затверджували.

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