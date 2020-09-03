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03 вересня 2020, четвер, 18:59 6
Президент 2020-09-03T20:30:03+03:00
Українські Новини
Бабак не коментує проєкт указу про довічну стипендію Зеленському-старшому

Бабак не коментує проєкт указу про довічну стипендію Зеленському-старшому

Кира Молчанова
Кабмін, Олександр Зеленський, Сергій Бабак, Довічна стипендія, батько Зеленського
Сергій Бабак. Скриншот відео Facebook/Право на владу
Сергій Бабак. Скриншот відео Facebook/Право на владу

Голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій депутат Верховної Ради Сергій Бабак ("Слуга народу") відмовився коментувати проєкт указу Президента Володимира Зеленського про призначення довічної стипендії його батьку Олександру Зеленському.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Не готовий обговорювати", — написав він.

Головною причиною відмови коментувати він назвав неготовність обговорювати зняті з розгляду проєкти.

Як повідомляли Українські Новини 2 вересня Кабмін зняв з розгляду проєкт указу Зеленського про призначення довічної стипендії його батькові.

Сам Олександр Семенович Зеленський, батько чинного Президента, заявив в інтерв'ю, що його кандидатуру на отримання довічної державної стипендії висунули не через родинні зв'язки з Володимиром Зеленським, а тому що так вирішив колектив.

Раніше в Офісі Президента пояснили, як батько Зеленського потрапив в список на довічну стипендію. Нібито Олександр Зеленський фігурував в списках кандидатів і раніше, але його не затверджували.

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