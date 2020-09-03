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03 сентября 2020, четверг, 10:23 5515 Документ
Президент 2020-09-03T10:51:20+03:00
Українські Новини
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию

Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию

Валерия Драгомирова
Кабмин, Владимир Зеленский, Александр Зеленский, Пожизненная стипендия
Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Кабмин вынес на свое заседание 2 сентября проект указа Президента Украины о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в том числе его отцу Александру Зеленскому, который случайно узнал, что его сын идет в президенты

Об этом свидетельствует трансляция заседания правительства.

Согласно проекту документа, пожизненную стипендию предлагалось присвоить пятерым деятелям образования, которые достигли 70-летнего возраста. В том числе - доктору технических наук, профессору Александру Зеленскому, отцу главы государства.

Отец Президента работает завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана).

Также стипендии предлагалось присвоить: Ивану Дзямуличу, Светлане Дубровской, Степану Ломаке, Чеславу Пульке.

Скрин проекта Указа президента о пожизненной стипендии отцу Зеленского

Однако, проект решения сняли с рассмотрения без обсуждения, что зафиксировано на видеотрансляции заседания. 

На видео с 28 минуты

Согласно законодательству Украины, Кабмин Министров имеет право вносить Президенту проекты его указов.

Проект Указа президента внесло на рассмотрение Кабмина Минобразования.

Таким образом, до офиса Президента проект Указа не дошел, Зеленским он не рассмотрен.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский вручил награды военнослужащим, медикам, ученым, учителям ко Дню Независимости Украины.

Ранее Зеленский наградил Тину Кароль, Потапа и Ирину Билык ко Дню Конституции Украины за вклад в развитие государства. 

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Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию
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