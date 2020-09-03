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  • Ірпінь, Фастів і Яготинський район Київської області потрапили до "помаранчевої" зони з 7 вересня, — Немчінов
03 вересня 2020, четвер, 19:09 7
Медицина 2020-09-03T19:45:02+03:00
Українські Новини
Ірпінь, Фастів і Яготинський район Київської області потрапили до "помаранчевої" зони з 7 вересня, — Немчінов

Ірпінь, Фастів і Яготинський район Київської області потрапили до "помаранчевої" зони з 7 вересня, — Немчінов

Александр Савич
Київська область, Коронавірус у Київській області, зони карантину, жовта зона, помаранчева зона
Карантинні зони в Україні змінять з 7 вересня. Фото: pexels
Карантинні зони в Україні змінять з 7 вересня. Фото: pexels

Крім низки областей України, з 7 вересня в "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки поширення коронавірусу віднесли також Ірпінь, Фастів і Яготинський район Київської області.

Про це написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Згідно з його повідомленням, це рішення Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла в четвер, 3 вересня; нове зонування діє з 7 вересня.

Березань та Києво-Святошинський район продовжують залишатися в "помаранчевій" зоні.

У "жовту" зону потрапили Білоцерківський, Іванківський, Переяслав-Хмельницький райони.

У "жовтій" зоні залишилися Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав, а також Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський райони.

Київ також залишився в "жовтій" зоні.

Як повідомляли Українські новини, в Україні встановлено новий "коронавірусний" антирекорд — за добу померли 54 людини.

Також в Київській області зросла кількість хворих на коронавірус дітей.

 
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