Ірпінь, Фастів і Яготинський район Київської області потрапили до "помаранчевої" зони з 7 вересня, — Немчінов

Карантинні зони в Україні змінять з 7 вересня. Фото: pexels

Карантинні зони в Україні змінять з 7 вересня. Фото: pexels

Крім низки областей України , з 7 вересня в "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки поширення коронавірусу віднесли також Ірпінь, Фастів і Яготинський район Київської області.

Про це написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Згідно з його повідомленням, це рішення Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла в четвер, 3 вересня; нове зонування діє з 7 вересня.

Березань та Києво-Святошинський район продовжують залишатися в "помаранчевій" зоні.

У "жовту" зону потрапили Білоцерківський, Іванківський, Переяслав-Хмельницький райони.

У "жовтій" зоні залишилися Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав, а також Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський райони.

Київ також залишився в "жовтій" зоні.

Як повідомляли Українські новини, в Україні встановлено новий "коронавірусний" антирекорд — за добу померли 54 людини.

Також в Київській області зросла кількість хворих на коронавірус дітей.

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