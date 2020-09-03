Ірпінь, Фастів і Яготинський район Київської області потрапили до "помаранчевої" зони з 7 вересня, — Немчінов

Крім низки областей України, з 7 вересня в "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки поширення коронавірусу віднесли також Ірпінь, Фастів і Яготинський район Київської області. Про це написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини. Згідно з його повідомленням, це рішення Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла в четвер, 3 вересня; нове зонування діє з 7 вересня. Березань та Києво-Святошинський район продовжують залишатися в "помаранчевій" зоні. У "жовту" зону потрапили Білоцерківський, Іванківський, Переяслав-Хмельницький райони. У "жовтій" зоні залишилися Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав, а також Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський райони. Київ також залишився в "жовтій" зоні. Як повідомляли Українські новини, в Україні встановлено новий "коронавірусний" антирекорд — за добу померли 54 людини. Також в Київській області зросла кількість хворих на коронавірус дітей.