У Київській області зросла кількість дітей, у яких виявили коронавірус

ількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 89 осіб до 5 931, померлих не було В Київській області за минулу добу, 2 вересня, кзбільшилася на 89 осіб до 5 931, померлих не було порівняно з попередньою добою

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 2 вересня 2020 на 10:00 офіційно підтверджений 5 931 випадок захворювання на коронавірус. В тому числі у 498 дітей та у 781 медичного працівника" , - сказано в ньому.

Так, за добу підтверджено 89 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 11 дітей і 78 дорослих осіб.

З них 4 хворих госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 85 осіб перебувають на самоізоляції (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 911 хворих, на самоізоляції (під наглядом) - 5 020 осіб.

Одужали всього 3 826 осіб, з них 323 дітей у віці від 1 міс. до 17 років.

За звітні добу виписано 74 особи, з них 10 дітей.

Всього за період епідемії в Київській області померли 102 хворих з підтвердженим COVID-19.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні за минулу добу від коронавірусу померла рекодное кількість людей.

У столиці кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися.

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