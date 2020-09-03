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03 сентября 2020, четверг, 05:00 59
Lifestyle 2020-09-03T05:30:02+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака смогут избавиться от всех тревог, — астролог

Три знака зодиака смогут избавиться от всех тревог, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как в среду у Овнов, Близнецов и Стрельцов был удачный день, сегодня Львам, Весам и Рыбам удастся избавиться от всех тревог. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака, в четверг, 3 сентября, расскажут Українські Новини.

Лев

В четверг Львам могут поступать интересные предложения со стороны руководства. Не исключено также и получение денежного вознаграждения за проделанную работу. Звезды советуют в этот день действовать активно, тогда получится воплотить в жизнь самые смелые идеи. Во второй половине дня можно заняться сменой имиджа, совершить покупки, о которых давно мечтали.

Весы

У Весов будет благоприятный день для многих дел, в этот период они почувствуют заряд энергии. Также успешная реализация ранее задуманных планов порадует, однако не следует забывать о чувстве меры и не посвящать весь день только работе. В личной жизни представителей этого знака могут ожидать позитивные перемены. Некоторых представителей этого знака зодиака ожидают знакомства с приятными людьми.

Рыбы

В четверг Рыбам захочется провести время в необычной обстановке. Не исключено, что некоторые представители этого знака зодиака решатся на смену рода деятельности, будут планировать новые самостоятельные проекты. В этот период есть все шансы преуспеть в делах. Напор и решительность станут ключевыми факторами, которые позволят удачно воспользоваться представленными в этот день возможностями и не упустить своего.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассазал, что первый месяц осени принесет всем закам зодиака.

Также астролог прогнозирует, что четыре знака зодиака забудут о трудностях и проблемах в сентябре.

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