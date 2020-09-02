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02 вересня 2020, середа, 20:08 8
Шоу-бізнес 2020-09-02T21:15:01+03:00
Українські Новини
Полякова закликала музикантів пікетувати Кабмін 3 вересня

Полякова закликала музикантів пікетувати Кабмін 3 вересня

Константин Долгий
Музика, Кабмін, Акція протесту, шоу-бізнес, Заборона на діяльність, український шоу-бізнес
Співачка Оля Полякова. Фото: Facebook
Співачка Оля Полякова. Фото: Facebook

Тоді як напередодні відгриміли протести представників туристичного бізнесу, актриса і співачка Оля Полякова запросила своїх колег з шоу-бізнесу влаштувати масштабний пікет під стінами Кабміну завтра, 3 вересня.

Про це артистка заявила в відеоролику, який вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Полякова зазначила, що через скасування концертів і практично повне припинення діяльності в зв'язку з карантинними обмеженнями перебуває в депресії.

Співачка додала, що через карантин у важких умовах опинилися не тільки артисти, а й тисячі продюсерів, організаторів, костюмерів, гримерів і т. д., які залишилися без роботи.

"Це хаос, це знищення нашого бізнесу. Це йде до того, що ми не тільки залишимося без роботи, але і перетворимося в клоунів, готових співати під фонограму за мішок картоплі, без кліпів, без шоу і без концертів", — сказала Полякова.

Співачка обурена, що в подібних умовах обмеження стосуються далеко не всіх артистів і навела як приклад співака з Росії, який незважаючи на карантин спокійно провів концерт в Києві.

Крім того, Полякова назвала абсурдним рішення влади заборонити проведення концертів, але при цьому відкрити для населення громадський транспорт, зокрема метро.

"Чим в метро або торговому центрі безпечніше, ніж на концерті, там де сидять через ряд, через сидіння і в масках", — ставить питання співачка.

Полякова звернулася до всіх представників музичної індустрії і шоу-бізнесу приєднатися до неї завтра, 3 вересня, під стінами Кабміну, де відбудеться акція протесту, на якій планується підписати звернення до глави держави з вимогою розібратися і навести порядок в питаннях організації концертів.

Як повідомляли Українські Новини, представники музичної індустрії сформували "Українську музичну профспілка", основною метою якої, на думку організаторів, має стати поліпшення музичного ринку і його інтеграція.

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