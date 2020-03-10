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10 березня 2020, вівторок, 14:42 10
Економіка 2020-03-10T15:00:01+02:00
Українські Новини
ЄС не має офіційних претензій до якості меду з України

ЄС не має офіційних претензій до якості меду з України

Елена Литвин
Мед, ФАО, Експорт в ЄС, експорт меду
Мед. Фото: pixabay
Мед. Фото: pixabay

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) заявляє, що ЄС не надавало офіційних претензій щодо якості меду, який Україна експортує в ЄС.

Про це Українським Новинам повідомила консультант ФАО Ганна Бурка.

"Вони (Copa-Cogeca) спираються на свої аналітичні цифри за обсягами поставок з України. Офіційного підтвердження з Європи про те, що зловили когось, хто фасує український мед і він фальсифікований - такого немає", - сказала вона.

Раніше ряд ЗМІ оприлюднили інформацію, що одне з найбільших об'єднань виробників агропродукції Євросоюзу Copa-Cogeca звинуватила Україну в тому, що вона експортує в ЄС мед, розведений цукровим сиропом.

В останньому прес-релізі Copa-Cogeca мова йде про те, що з 2013 року європейські пасічники боролися зі збільшенням імпорту за нижчими цінами (1,24 євро/кг в 2019 році), при цьому, згідно з їх даними, середні виробничі витрати в ЄС становили 3,9 євро/кг в 2018 році.

Copa-Cogeca пояснює таку різницю в цінах додаванням цукрового сиропу, який дешевше для виробництва і його важко виявити під час прикордонного контролю в Європі.

Однак у цьому матеріалі відсутня пряма згадка України.

На даний момент Україна входить в ТОП-5 найбільших експортерів на глобальному ринку і є постачальником меду номер 2, після Китаю, в країни Європи.

Бурка зазначила, що в Україні кожна експортується партія меду проходить багаторівневу перевірку, починаючи від вхідного-вихідного аналізу в лабораторіях компаній-експортерів, державних лабораторіях, і закінчуючи європейськими лабораторіями (QSI, Intertek, Eurofins).

За даними ФАО, в 2018 році середня ціна українського меду на ринку ЄС становила 1,83 євро/кг, що на 5,5% вище, ніж ціни в 2017 році.

Як повідомляли Українські Новини, Україна за 10 днів вичерпала квоту на безмитні поставки меду в Європейський Союз на 2020.

В той же час Україна побила 5-річний рекорд з експорту яблук.

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