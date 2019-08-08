В Україні затвердили нові вимоги до меду

Міністерство аграрної політики і продовольства затвердило вимоги до виробництва та маркування меду.\r\nВідповідний наказ № 330 від 19 червня опубліковано на офіційному сайті міністерства, передають Українські Новини.\r\nЗазначається, що наказ гармонізує законодавство України із законодавством Європейського Союзу в частині вимог до меду, що дасть змогу забезпечити український ринок якісною продукцією і розширити експортні можливості.\r\nЗгідно з ним, мед має складатися з вуглеводів, переважно з фруктози і глюкози, а також інших речовин, таких як органічні кислоти, ензими (ферменти) і пилкових зерен, що потрапляють у процесі переробки бджолами нектару.\r\nПри цьому колір має бути від прозорого, білого, світло-жовтого до темно-коричневого.\r\nДо меду, що маркується словом "мед", заборонено додавати інші харчові інгредієнти, харчові добавки або будь-які інші добавки.\r\nМаркування зазначених продуктів може бути доповнено інформацією про спеціальні критерії якості.\r\nНа етикетці меду для кондитерських виробів поряд з його назвою має бути зазначено: "Призначений тільки для товарів, які підлягають переробці".\r\nЦей наказ набуває чинності через 6 місяців - з 6 лютого 2020 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) повідомляє, що Україна увійшла в трійку світових лідерів з експорту мед.\r\nРаніше Верховна Рада змінила правила маркування продуктів харчування.