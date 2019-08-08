В Україні затвердили нові вимоги до меду

Міністерство аграрної політики і продовольства затвердило вимоги до виробництва та маркування меду.

Відповідний наказ № 330 від 19 червня опубліковано на офіційному сайті міністерства, передають Українські Новини.

Зазначається, що наказ гармонізує законодавство України із законодавством Європейського Союзу в частині вимог до меду, що дасть змогу забезпечити український ринок якісною продукцією і розширити експортні можливості.

Згідно з ним, мед має складатися з вуглеводів, переважно з фруктози і глюкози, а також інших речовин, таких як органічні кислоти, ензими (ферменти) і пилкових зерен, що потрапляють у процесі переробки бджолами нектару.

При цьому колір має бути від прозорого, білого, світло-жовтого до темно-коричневого.

До меду, що маркується словом "мед", заборонено додавати інші харчові інгредієнти, харчові добавки або будь-які інші добавки.

Маркування зазначених продуктів може бути доповнено інформацією про спеціальні критерії якості.

На етикетці меду для кондитерських виробів поряд з його назвою має бути зазначено: "Призначений тільки для товарів, які підлягають переробці".

Цей наказ набуває чинності через 6 місяців - з 6 лютого 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) повідомляє, що Україна увійшла в трійку світових лідерів з експорту мед.

Раніше Верховна Рада змінила правила маркування продуктів харчування.