підписатися на розсилку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
08 серпня 2019, четвер, 07:00 16
Економіка 2019-08-08T09:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні затвердили нові вимоги до меду

В Україні затвердили нові вимоги до меду

Мед. Фото: pixabay.com
Мед. Фото: pixabay.com

Міністерство аграрної політики і продовольства затвердило вимоги до виробництва та маркування меду.

Відповідний наказ № 330 від 19 червня опубліковано на офіційному сайті міністерства, передають Українські Новини.

Зазначається, що наказ гармонізує законодавство України із законодавством Європейського Союзу в частині вимог до меду, що дасть змогу забезпечити український ринок якісною продукцією і розширити експортні можливості.

Згідно з ним, мед має складатися з вуглеводів, переважно з фруктози і глюкози, а також інших речовин, таких як органічні кислоти, ензими (ферменти) і пилкових зерен, що потрапляють у процесі переробки бджолами нектару.

При цьому колір має бути від прозорого, білого, світло-жовтого до темно-коричневого.

До меду, що маркується словом "мед", заборонено додавати інші харчові інгредієнти, харчові добавки або будь-які інші добавки.

Маркування зазначених продуктів може бути доповнено інформацією про спеціальні критерії якості.

На етикетці меду для кондитерських виробів поряд з його назвою має бути зазначено: "Призначений тільки для товарів, які підлягають переробці".

Цей наказ набуває чинності через 6 місяців - з 6 лютого 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) повідомляє, що Україна увійшла в трійку світових лідерів з експорту мед.

Раніше Верховна Рада змінила правила маркування продуктів харчування.

Більше новин про: Мед Мінагрополітики маркування продуктів вимоги до меду

Архів
Новини
Претендент на посаду в АРМА загрожує блогеру судом за критичний пост 09:13
Справа Корвалолу - тест для нової судової влади, - Карасьов 09:07
Таксист вилетів на алею і зніс дерево у Печерському районі через пішохода 08:35
Данилюк у липні заробив 66 тис. гривень, а його заступник за тиждень - майже 20 тисяч 08:13 Документ
Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну на газ у серпні ще на 265 гривень 08:00
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Активіст, якого хочуть позбавити батьківських прав. Фото: Дмитро Проказов/facebook.com/Радіо Свобода
Батьки, яких у Росії хочуть позбавити батьківських прав, наполягають на своїй невинності 12:55
ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів 12:33
Богдан і Вавриш вирішили "рейдернути" Київ у киян, - Макарівський 14:08
Для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС, - Гримчак 15:24
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром 20:42
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
Кличко з відпустки передав привіт Андрію і Богдану 09:56
Студенти забувають іноземну мову під час навчання, - Гриневич 19:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok