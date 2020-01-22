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  • Україна за 10 днів вичерпала квоту на безмитні поставки меду в Європейський Союз на 2020
22 січня 2020, середа, 17:28 8
Економіка 2020-01-22T18:45:02+02:00
Українські Новини
Україна за 10 днів вичерпала квоту на безмитні поставки меду в Європейський Союз на 2020

Україна за 10 днів вичерпала квоту на безмитні поставки меду в Європейський Союз на 2020

Елена Новикова
Європейський Союз, Безмитна торгівля, Мед
Мед. Фото: pixabay
Мед. Фото: pixabay

В той час, як один з найбільших виробників розраховує на збільшення в 2020 квоти на безмитні поставки м'яса птиці в ЄС до 70 тис. тонн, Україна з початку поточного року станом на 10 січня вичерпала виділену на 2020 рік квоту на безмитні поставки меду в країни Європейського Союзу. Про це йдеться у повідомленні Офісу віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, передають Українські Новини.

"Станом на 10 січня 2020 року українські компанії вже використали повністю тарифну квоту на мед, яку в 2020 році Європейський Союз збільшив до 6 тис. тонн в рік", - сказано в ньому.

Крім меду, українські експортери почали вибирати тарифні квоти на солод і пшеничну клейковину (вже використано 72% квоти на 2020 рік), виноградний і яблучний соки (67%), цукор (28%), м'ясо птиці та напівфабрикати з м'яса птиці (25%), яйця і альбуміни (20%).

Відзначається, що спочатку 2020 року компанії використовують можливості 19 з 40 тарифних квот в рамках поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Загалом на цей рік ЄС збільшив квоти для 18 сільськогосподарських позицій, серед яких м'ясо птиці (з 19,2 тис. тонн до 20 тис. тонн) і яйця (з 2,7 тис. тонн до 3 тис. тонн).

Як повідомляли Українські Новини, Україна станом на 24 грудня 2019 року вичерпала виділені на 2019 рік квоти на безмитні поставки 12 категорій продукції в країни Європейського Союзу.

5 травня 2017 року комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі схвалив розширення торгових преференцій для України з деякими винятками для сільськогосподарської продукції.

У вересні 2016 року Єврокомісія схвалила рішення про збільшення торгових преференцій для України.

17 липня Рада ЄС схвалила додаткові квоти на імпорт за нульовим тарифом для деяких сільськогосподарських продуктів: меду (на 2,5 тис. тонн), оброблених томатів (на 3 тис. тонн), виноградного соку (на 500 тонн), пшениці (65 тис. тонн), кукурудзи (на 625 тис. тонн), круп та гранул деяких зернових (на 7,8 тис. тонн), вівса (4 тис. тонн), ячменю (325 тис. тонн).

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