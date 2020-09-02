Дешевий трюк. Кулеба прокоментував заяву Росії про дестабілізацію українцями ситуації в Білорусі

Заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про дестабілізацію українськими екстремістами ситуації в Білорусі Міністр закордонних Дмитро Кулеба вважає дешевим трюком.

Про це Кулуба написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Спроби Росії представити своїх зелених чоловічків в Білорусі як українських екстремістів - це дешевий і програшний трюк", - написав Кулеба.

Він вважає заяву Лаврова маренням, який не хочеться коментувати.

"200 українських екстремістів, яких Україна нібито направила в Білорусь для дестабілізації ситуації, і табори з підготовки екстремістів в Україні є плодом хворобливої ​​фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергію Лаврову", - написав міністр.

Він підкреслив, що Україна не вела, не веде і не вестиме ніякої підривної діяльності проти Білорусі.

"Воістину, як говорить прислів'я:"злодій кричить - тримайте злодія", - підсумував Кулеба.

Крім того, він зазначив, що Росія в цей момент вже направила деяких своїх "фахівців" в Білорусь і готова направити їх ще більше.

Як повідомляли Українськi Новини, Кулеба не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю.

Тим часом, в Білорусі тривають масові акції протесту проти результатів виборів. 30 серпня в Мінську проходить Марш миру і незалежності .

Водночас стало відомо, що Україна ставить контакти з Білоруссю на паузу.

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