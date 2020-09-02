У Київській області різко зросла смертність від коронавірусу

За минулу добу, 1 вересня, в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 87 осіб до 5 842, померлих - на 5 до 102 порівняно з попередньою добою, 31 серпня.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 2 вересня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 5 842 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 487 дітей та у 771 медичного працівника", - сказано в ньому.

Так, за добу підтверджено 87 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 2 дітей та 85 дорослих осіб.

З них 8 хворих госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 79 осіб перебувають на самоізоляції (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 907 хворих, на самоізоляції (під наглядом) - 4 935 осіб.

Одужали всього 3 726 осіб, з них 316 дітей у віці від 1 міс. до 17 років.

За звітні добу виписано 74 особи, з них 10 дітей.

Всього за період епідемії в Київській області померли 102 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу надійшло повідомлення про 5 летальних випадках у хворих з підтвердженим COVID-19.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві кількість хворих коронавірусів збільшилася на рекордні 332 людини.

Також в Україні 2 вересня зафіксували новий "коронавірусний антирекорд" .

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