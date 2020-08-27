СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, вкладниками якої стали 600 тис. осіб

Служба безпеки України за нещодавно блокувала діяльність ворожих пропагандистів в районі ООС . блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори який привласнили понад 250 млн доларів вкладників, після того, як Про це йдеться в СБУ. повідомленні пресслужби

Вкладниками фінансової піраміди стали понад 600 тис. громадян.

"Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової схеми причетні більше ніж 20 людей, задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб", - повідомляють в СБУ.

З 2019 року організатори "піраміди" придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. доларів кожен, а також коштовності і різну нерухомість.

"27 серпня о рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України", - повідомляють в СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали ексбойовика "Самооборони Криму".

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