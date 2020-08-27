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27 серпня 2020, четвер, 14:35 7
Силові структури 2020-08-27T15:45:02+03:00
Українські Новини
СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, вкладниками якої стали 600 тис. осіб

СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, вкладниками якої стали 600 тис. осіб

Александр Савич
СБУ, Арешт майна, піраміда
Фінансову піраміду. Фото: СБУ
Фінансову піраміду. Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди, організатори який привласнили понад 250 млн доларів вкладників, після того, як нещодавно блокувала діяльність ворожих пропагандистів в районі ООС. Про це йдеться в повідомленні  пресслужби СБУ.

Вкладниками фінансової піраміди стали понад 600 тис. громадян.

"Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової схеми причетні більше ніж 20 людей, задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб", - повідомляють в СБУ.

З 2019 року організатори "піраміди" придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. доларів кожен, а також коштовності і різну нерухомість.

"27 серпня о рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України", - повідомляють в СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали ексбойовика "Самооборони Криму".

Раніше бойовики порушили режим припинення вогню.

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