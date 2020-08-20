Розкрадання на Шосткинському заводі "Зірка": колектив звинуватив Ірину Верещук в бездіяльності

Колектив Шосткинського казенного заводу "Зірка" заявив про масштабні розкрадання на підприємстві і звинуватив чинну владу в бездіяльності. Про це йдеться у відеозверненні ініціативної групи, опублікованому в фейсбуці.

"Зірка" - одне з найстаріших підприємств ВПК, входить в державний концерн Укроборонпром. Протягом 4 років співробітникам не виплачується зарплата і не зараховується трудовий стаж. Керівники заводу безконтрольно розпродають майно за ціною металобрухту. Колектив кілька разів безрезультатно звертався за допомогою до народного депутата, голови підкомітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Ірині Верещук.

"Зібрати комітет, запросити на нього чиновників з Укроборонпрому, з Міноборони і нашу ініціативну групу, намітити шляхи вирішення. Це ваш прямий обов'язок, ви за це заробітну плату отримуєте", - йдеться в зверненні.

У лютому 2020 року начальник бюро ТМЦ "Зірки" Наталія Максін і Олег Романовський, депутат Шосткинської міської ради, приїжджали на засідання Комітету ВРУ, проте Верещук і інші члени комітету, вислухавши проблему, нічого не зробили.

"Ви повністю проігнорували звернення, ви нічого не зробили... Ви приходите до влади, обіцяєте, але для "Зірки" нічого не змінюється. У мене складається одне враження: ви в темі або в частці. Я хочу щоб ви зрозуміли одне: ми не залишимо боротьбу за цей завод. Якщо треба пройти сім кіл пекла, щоб його врятувати, ми пройдемо. Але тільки ви встанете разом з нами. ви за це відповідаєте", - звернулася Максін до Верещук.

Після цього звернення на завод все-таки приїхала комісія в складі представників Кабміну, Укроборонпрому і місцевої влади. Однак чиновники зустрілися тільки з адміністрацією заводу, проігнорувавши колектив, який очікує їх.

"Фарс, який ви влаштовуєте, нас абсолютно не вражає. Приберіть директора-"брухтовика". Люди вимагають свої гроші, вони їх заробили", - говорить колектив.

Ініціативна група також направляла письмові звернення на ім'я Президента Володимира Зеленського, до народних депутатів від партії "Слуга Народу" в Сумській області. Але результату не було. Останньою надією було звернення до Ірини Верещук з вимогою ініціювати звільнення директора заводу Геннадія Майданика, а також сприяти погашенню заборгованості по заробітній платі. Однак і воно залишилося без уваги.

"Чому влада не реагує? Скільки потрібно перекрити трас, написати листів, щоб нас почули? Поки ви нічого не робите, завод "рвуть на шматки". Шість років в країні йде війна з сусідом-агресором, а наша влада знищує пороховий завод і прикриває тих, хто його вирізає на металобрухт", - говорить Максін.

Нагадаємо, в останні роки були відкриті десятки кримінальних справ за фактом розкрадань і хабарів на заводі. Великий резонанс отримало розслідування Нацполіціі діяльності злочинного угруповання, яке незаконно розпродувало порох із заводу "Зірка". За останні 8 місяців було збуто 4 тонни. 15 липня 2020 року по справі провели 50 обшуків на території 8 областей. Вилучили понад півтонни вибухових речовин, зброї, боєприпасів та обладнання для їх виготовлення, а також гроші та документи, за допомогою яких зловмисники легалізували списану вибухівку.

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