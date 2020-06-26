Мільярдні комісії та інвестори без житла: як "Аркада" може стати другим "Укрбудом", – ЗМІ

На столичному ринку нерухомості назріває новий скандал. Через дії керівництва банку "Аркада" 10 тис. інвесторів можуть не отримати житло, за яке вже заплатили.

Про це йдеться в статті "Добудуй або помри. Як конфлікт "Аркади" та НБУ може призвести до нового "Укрбуду", опублікованій інтернет-виданням Економічна правда.

Так, останнім часом "Аркада" повністю припинила будівельні роботи на майданчиках 3 великих житлових масивів. Кількість інвесторів житлових комплексів "Патріотика", "Еврика" та "Патріотика на озерах" перевищує 10 тис. чоловік.

"Сам банк має відношення до припинення будівництва житла не лише через пов'язані з ним будівельні компанії, але й тому є Управителем фондів фінансування будівництва. Фактично банк є контролюючим посередником між забудовником та інвесторами", - йдеться в статті.

Діяльність "Аркади" привернула увагу Національного банку України (НБУ). На думку регулятора, у "Аркади" немає ефективної системи управління ризиками та банк прогнозує нереалістичні фінансові показники. Щоб не допустити подальших порушень НБУ ввів ряд обмежень. У тому числі заборонив до 2021 року залучати нові депозити і заборонив продавати нерухомість в нових будинках.

Крім того виникли питання щодо законності отримання дозволів на будівництво.

При цьому повна зупинка будівництва влітку 2019 року не завадила банку заробляти на комісії за переказ грошей інвесторів на рахунки забудовників: у третьому-четвертому кварталах 2019 року і в першому кварталі 2020 року "Аркада" сумарно заробила 155,8 млн гривень на внутрішньобанківських переказах. "Аркада" також отримувала комісійні як управитель Фонду фінансування будівництва (ФФБ). Загальний розмір комісійних доходів банку "Аркада" з обслуговування коштів приватних інвесторів у житлове будівництво з 2014 по 2019 роки склав 2,69 млрд гривень. Ще 41 млн гривень "Аркада" заробила в 1-му кварталі 2020 року, коли будівельні роботи зовсім не велися.

На даний момент для того, щоб не допустити повного "замороження" будівництва та появи ще однієї скандальної недобудови, керівництву "Аркади", зокрема, голові правління та власнику 75% акцій банку Костянтину Паливоді необхідно піти на діалог з Нацбанком і київською владою. Проте в "Аркаді" поки шукати компромісів не хочуть.