Рожкова в серпні отримала понад 300 тис. гривень зарплати

Водночас як Кабмін пропонує Зеленському привласнити його батькові довічну стипендію, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова задекларувала 316 тис. гривень зарплати за серпень.

Про це свідчать дані її декларації, передають Українські Новини.

Зокрема, Рожкова 31 серпня отримала 316 398 гривень зарплати в НБУ.

З квітня по кінець серпня діяли обмеження на розмір зарплати чиновників. Максимальний оклад не перевищував 47 тис. гривень.

28 серпня Конституційний суд визнав, що обмеження заробітних плат державних службовців і суддів в період карантину є незаконним.

Як повідомляли Українські Новини, глава НБУ Кирило Шевченко за серпень отримав 0,5 млн гривень зарплати.

У січні - червні поточного року активи Національного банку України зросли на 13% до 1,2 трлн гривень.

Зарплата міністра у справах ветеранів Сергія Бесараба за липень склала 127,5 тис. гривень.

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