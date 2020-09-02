Міністр ветеранів Бессараб в липні заробив майже в 3 рази більше, ніж в червні

У липні зарплата міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба склала 127,5 тис. гривень, в той час, як

минулого місяця він заробив 47,2 тис. гривень

. Зарплата його заступників склала від 45 тис. гривень до 94 тис., Державного секретаря міністерства - 55 тис. гривень.