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02 вересня 2020, середа, 06:15 8
Кабмін 2020-09-02T09:15:02+03:00
Українські Новини
Міністр ветеранів Бессараб в липні заробив майже в 3 рази більше, ніж в червні

Міністр ветеранів Бессараб в липні заробив майже в 3 рази більше, ніж в червні

Елена Новикова
Зарплата, зарплати чиновників, Зарплати міністрів, Мінветеранів, Сергій Бессараб
Сергій Бессараб. Фото: mva.gov.ua
Сергій Бессараб. Фото: mva.gov.ua

У липні зарплата міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба склала 127,5 тис. гривень, в той час, як минулого місяця він заробив 47,2 тис. гривень. Зарплата його заступників склала від 45 тис. гривень до 94 тис., Державного секретаря міністерства - 55 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства у справах ветеранів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Бессарабу в липні, становила 127 458 гривень.

Його посадовий оклад становив 30 802 гривні, відпускні за липень - 16 475 гривень, відпускні за серпень - 32 951 гривню, грошова допомога на оздоровлення - 47 230 гривень.

Фактична сума коштів, отримана міністром після утримання податків склав 102 604 гривні.

Зарплата першого заступника міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна склала 94 427 гривень (47 197 гривень - матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань), заступників Олексія Ілляшенко - 47 230 гривень, Олександра Терещенка - 44 966 гривень, Володимира Левчука - 94 460 гривень ( 47 230 гривень - матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань), Ігоря Безкаравайна - 47 230 гривень, держсекретаря Людмили Дараган - 55 674 гривень (14 607 гривень - відпускні).

Липнева зарплата міністра у справах ветеранів Сергія Бесараба і його заступників. Відповідь на запит Українських НовинЛипнева зарплата міністра у справах ветеранів Сергія Бесараба і його заступників. Відповідь на запит Українських Новин

Зарплата заступника і держсекретаря міністра у справах ветеранів. Відповідь на запит Українських НовинЗарплата заступника і держсекретаря міністра у справах ветеранів. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українськi Новини, у липні зарплата міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта сягнула 102,5 тис. гривень, а йо заступників – від 14 тис. до 92 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 92 тис. гривень.

Тим часом в Україні зросла мінімальна заробітна плата.

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