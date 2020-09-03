Це за межею здорового глузду. Степанов розкритикував владу Одеси за масові святкування Дня міста

У той час, як в Одеській області всього виявлено 7 813 випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 , міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував масове святкування Дня міста в Одесі, яке традиційно пройшло 2 вересня. Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Вчора ввечері в мережі опублікували фото святкування Дня міста в Одесі. Мені здається, що те, що ми побачили, - це просто за межею здорового глузду", - сказав він.

Степанов зазначив, що на фотографіях видно порушення карантинних обмежень.

День міста в Одесі 2 вересня 2020 року. Фото: Пушкінська

У День міста в Одесі 2 вересня люди не дотримувалися карантинних обмеження. Фото: Пушкінська

День міста в Одесі 2 вересня 2020 року. Фото: Пушкінська

При цьому лише 1 вересня з 203 нововиявлених хворих на коронавірусну інфекцію в Одеській області 131 особа проживає в Одесі.

Станом на ранок 3 вересня заповненість лікарень в області становить 66%.

"Ви ж точно знаєте, яка епідситуація в Одесі. Ви ж точно знаєте кількість заповнених ліжок", - звернувся міністр до місцевої влади.

Він підкреслив, що подібні масові заходи будуть приводити до ще більшого зростання захворюваності.

Також Степанов має намір поставити питання про проведення таких заходів перед контролюючими органами.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів відніс Одесу до "жовтої зони" епідемічної небезпеки.

В "жовтій" зоні необхідно носити маски або респіратори, а також дотримуватися соціальної дистанції, проте не заборонені масові заходи.

Також заступник міського голови Одеси Павло Вугельман інфікувався коронавірусом.

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