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15 квітня 2020, середа, 16:18 23
Судова влада 2020-04-15T17:45:03+03:00
Українські Новини
Апеляційний суд підтримав стягнення $259 млн з Приватбанку на користь Суркісів

Апеляційний суд підтримав стягнення $259 млн з Приватбанку на користь Суркісів

Ярина Вацяк
Приватбанк, Апеляційний суд, Суркіси
Приватбанк
Приватбанк

Київський апеляційний суд залишив у силі постанову судді В'ячеслава Підпалого Печерського райсуду по стягненню з націоналізованого Приватбанку 259 млн доларів (близько 7 млрд гривень) на користь шести компаній, пов'язаних з братами Суркісами.

Про це повідомив юрист Андрій Пожидаєв, передають Українські Новини.

Йдеться про компанії Самегіп Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments.

Касація неможлива, оскільки це була апеляційна скарга.

У зв'язку з цим Приватбанк буде намагатися знайти правові методи для того, щоб не виплачувати Суркісам ці кошти.

Зазначимо, Велика Палата Верховного Суду призначила до розгляду справу за позовом сім'ї Суркісів до Національного банку на 10:30 27 квітня. Члени сім'ї Суркісів намагаються довести в суді, що не є особами, пов'язаними з екс-власниками Приватбанку.

Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У рамках цієї процедури гроші на їх рахунках в Приватбанку були стягнуті на користь держави.

У грудні 2016 року Кабмін за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку прийняв рішення про націоналізацію банку.

Держава в особі Мінфіну отримало 100% в капіталі Приватбанку.

Як повідомляли Українські Новини, проти двох чиновників Приватбанку подають позов за наклеп на Суркісів.

Тим часом, в карантин Приватбанк виплатив членам наглядової ради півмільйонні гонорари.

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