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03 вересня 2020, четвер, 06:25 6
Економіка 2020-09-03T09:15:02+03:00
Українські Новини
Зернова асоціація знизила прогноз врожаю зернових і олійних культур на 1,1%

Зернова асоціація знизила прогноз врожаю зернових і олійних культур на 1,1%

Елена Новикова
Зерно, Урожай, прогноз урожаю
Збір зерна
Збір зерна

В вересневому звіті Українська зернова асоціація (УЗА) знизила в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) прогноз врожаю олійних та зернових культур на 1,1%, або на 1,1 млн тонн, до 95,6 млн т за порівняно з серпневим прогнозом, в той час, як Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства знизило прогноз урожаю зернових культур до 68 млн тонн в 2020 році.

Про це йдеться в повідомленні УЗА, передають Українські Новини.

"Українська зернова асоціація в своєму вересневому звіті знизила прогноз валового збору врожаю зернових і олійних культур в 2020/2021 м.р. з 96,7 до 95,6 млн тонн" , - сказано в ньому.

При цьому прогноз експорту цих культур знизився на 3,6% до 56,3 млн тонн (у серпні прогнозувалося 58,2 млн тонн).

Зазначається, що після зниження прогнозу врожаю - його показник може бути другим після торішнього рекорду - 98 млн тонн.

УЗА підкреслила, що зібраний на сьогодні урожай ранніх зернових свідчить про правильність її прогнозів - за даними УЗА, аграрії зібрали 26,6 млн тонн пшениці (прогноз був на рівні 26,8 млн тонн) і 8,3 млн тонн ячменю (прогноз 8 , 2 млн тонн).

За оцінками асоціації, експорт пшениці в цьому році становитиме 17,5 млн тонн, а ячменю може досягти 4,5 млн тонн.

Однак вітчизняні аграрії зіткнулися не тільки з примхами природи і коронавірусною кризою, вони також втратили частину врожаю.

УЗА знизила прогноз врожаю кукурудзи з 36,4 млн тонн до 35,3 млн тонн через несприятливі посушливих погодних умов в південних і частково в центральних регіонах України.

Експерти вважають, що аграрії не будуть збирати кукурудзу на зерно з площі 205 тис га, що становить 3,8% від загальної площі посівів кукурудзи.

При цьому в інших регіонах, які є основними виробниками кукурудзи, ситуація з урожаєм задовільна і хороша, і вони не відчувають критичних втрат.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні УЗА підвищила прогноз урожаю зернових і олійних культур на 3%, або на 2,9 млн тонн, до 100 млн тонн в 2020/2021.

Українська зернова асоціація прогнозує виробництво зернових і олійних культур на рівні 113 млн тонн до 2026 року.

Також Українська зернова асоціація не очікує дефіциту зерна на внутрішньому ринку

Раніше в Укргідрометцентрі пояснили, як підвищена вологість повітря і ґрунту вплине на врожай зернових

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