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28 серпня 2020, пʼятниця, 08:30 14
Зовнішня політика 2020-08-28T10:45:04+03:00
Українські Новини
Україна призупинила всі контакти з Білоруссю, - Кулеба

Україна призупинила всі контакти з Білоруссю, - Кулеба

Елена Новикова
Білорусь, МЗС України, Дмитро Кулеба, Білорусь-Україна, протести в Білорусі
Дмитро Кулеба. Скріншот трансляції 1+1
Дмитро Кулеба. Скріншот трансляції 1+1

Тоді як прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв захист білорусам, які його потребують, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Україна заморозила всі контакти з Білоруссю. Про це він сказав у ефірі телеканалу "1 + 1", передають Українські Новини.

"Ми вже заморозили всі контакти з білоруською стороною і це і є наша позиція, і наша відповідь на ті дії, які були зроблені", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна приєдналася і поділяє позицію Європейського Союзу, що вибори Президента в Білорусі не були вільними.

Кулеба сказав, що Україна зараз по суті всі процеси, всі контакти з білоруською стороною поставила на паузу, стежить за розвитком ситуації і тільки коли переконається в тому, що ці контакти не несуть ні репутаційних, ні політичних, ні моральних втрат для України, ці контакти будуть відновлені.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка становила 84%, а з результатом понад 80% голосів  переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.

Також незалежні екзит-поли в Білорусі віддають 65-70% Тихановській, Лукашенку - 15-16% .

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Україна призупинила всі контакти з Білоруссю, - Кулеба
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