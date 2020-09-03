Українцям потрібно здати монети номіналом 25 копійок: куди звертатися

Після того як Національний банк оголосив про вилучення монет номіналом 25 копійок , в регуляторі заявили, що незабаром монети цього номіналу перестануть бути платіжним засобом.

Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу Нацбанку Віктор Зайвенко, передають Українські Новини.

За його словами, вже з початку наступного місяця всі паперові банкноти, введені в обіг до 2003 року, і монети номіналом 25 копійок більше не братимуться як платіжний засіб.

"З 1 жовтня 2020 року всі магазини, ресторани, сфера побуту повинні припинити їх приймати при розрахунках готівкою за товари і послуги", - сказав Зайвенко.

З цієї причини, додав він, закладам необхідно обміняти залишки подібних грошей. Це можна зробити до 16 жовтня в касі будь-якого українського банку. Всі вилучені гроші будуть зараховані на рахунки.

У свою чергу, громадяни можуть обміняти банкноти старого зразка і монети номіналом 25 копійок на більш сучасні аналоги грошових знаків:

в Національному банку та уповноважених банках ( "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк Аваль" і ПУМБ) - до 30 вересня 2023 роки;

в інших українських банках - до 30 вересня 2021 року.

Зазначається, що процедура обміну є безкоштовною і доступна кожному громадянину.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні ввели в обіг монету номіналом 10 гривень.

Раніше в Україні в обіг увійшли 5-гривневі монети.

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