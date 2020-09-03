підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
3.09.20 10:00 Пресс-конференция: "Проблемы в украинской киноиндустрии"

03 вересня 2020, четвер, 06:38 8
Фінанси 2020-09-03T09:30:03+03:00
Українські Новини
Українцям потрібно здати монети номіналом 25 копійок: куди звертатися

Українцям потрібно здати монети номіналом 25 копійок: куди звертатися

Константин Долгий
копійки, 25 копійок
В НБУ объяснили, что делать с выведенными из оборота монетами номиналом 25 копеек. Фото: Украфото.
В НБУ объяснили, что делать с выведенными из оборота монетами номиналом 25 копеек. Фото: Украфото.

Після того як Національний банк оголосив про вилучення монет номіналом 25 копійок, в регуляторі заявили, що незабаром монети цього номіналу перестануть бути платіжним засобом.

Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу Нацбанку Віктор Зайвенко, передають Українські Новини.

За його словами, вже з початку наступного місяця всі паперові банкноти, введені в обіг до 2003 року, і монети номіналом 25 копійок більше не братимуться як платіжний засіб.

"З 1 жовтня 2020 року всі магазини, ресторани, сфера побуту повинні припинити їх приймати при розрахунках готівкою за товари і послуги", - сказав Зайвенко.

З цієї причини, додав він, закладам необхідно обміняти залишки подібних грошей. Це можна зробити до 16 жовтня в касі будь-якого українського банку. Всі вилучені гроші будуть зараховані на рахунки.

У свою чергу, громадяни можуть обміняти банкноти старого зразка і монети номіналом 25 копійок на більш сучасні аналоги грошових знаків:

  • в Національному банку та уповноважених банках ( "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк Аваль" і ПУМБ) - до 30 вересня 2023 роки;
  • в інших українських банках - до 30 вересня 2021 року.

Зазначається, що процедура обміну є безкоштовною і доступна кожному громадянину.

Як повідомляли Українські Новини,  в Україні ввели в обіг монету номіналом 10 гривень.

Раніше в Україні в обіг увійшли 5-гривневі монети.

Більше новин про: копійки 25 копійок

В Україні новий "коронавірусний" антирекорд: за добу померли 54 людини
Зміни до Виборчого та Кримінального кодексів. Чим займеться Рада в четвер
Новини
МОЗ за керівництва Степанова значно більш готове до епідемії, ніж це було навесні, - експерт 09:38
В Україні новий "коронавірусний" антирекорд: за добу померли 54 людини 09:20 Інфографіка
Зміни до Виборчого та Кримінального кодексів. Чим займеться Рада в четвер 09:13
Увечері біля офісу "Свободи" сталися сутички: троє поліцейських постраждали 08:54
Експерти очікують значного підвищення цін на нерухомість, - Володимир Зубик 08:45
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
більше новин
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
3.09.20 10:00 Прес-конференція: "Проблеми в українській кіноіндустрії" 16:39
більше новин
Україна на карантині 176 днів: які обмеження діють
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok