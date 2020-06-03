Сьогодні вводиться в обіг монета номіналом 10 гривень

3 червня 2020 Національний банк України введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

Це - частина комплексного рішення з оптимізації і оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року з метою забезпечити в Україні надійні та захищені від підробок банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави.

Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес.

Завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні скоротиться до оптимального розміру - 12 номіналів.

Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень).

З урахуванням строку служби монет заміна банкнот низьких номіналів на відповідні номінали монет дозволить державі заощадити близько 1 млрд гривень.

З 3 червня 2020 монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розплатитися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України ввів в обіг дві пам'ятні монети, присвячені Видубицькому Свято-Михайлівському монастирю. Монети входять в серію "Духовні скарби України".

Національний банк зазначає, що на 1 січня 2020 року у готівковому обігу було 425 млрд гривень, що на 6,2% більше, ніж роком раніше.