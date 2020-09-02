ТКГ погодила ще 4 ділянки розведення сил і засобів на Донбасі

Перший візит Зеленського на Донбас. Фото: пресслужба Президента

Перший візит Зеленського на Донбас. Фото: пресслужба Президента

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) погодила ще 4 ділянки розведення сил і засобів на Донбасі.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в середу відбулося чергове засідання ТКГ в форматі відеоконференції.

"У ТКГ були принципово узгоджені чотири наступні ділянки розведення сил і засобів; поставлено завдання групі з безпеки розробити детальний план і фіналізувати проєкт доповнення до Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року", — сказано в ньому.

Також ТКГ погодила рамкове рішення про протимінної діяльності, яке стане основою для проведення в майбутньому робіт з гуманітарного розмінування.

У робочій групі з питань безпеки голова Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі Яшар Халіт Чевік зазначив, що сторони конфлікту дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Також спостерігачі СММ ОБСЄ не зафіксували жертв серед мирного населення з початку оголошення режиму припинення вогню.

На засіданні були узгоджені координати 19 пріоритетних ділянок розмінування.

Сторони переговорів погодилися з необхідністю продовження дотримання режиму тиші.

Також вказується, що в рамках робочої групи з гуманітарних питань українська сторона виконала всі необхідні процедури, надавши ОБСЄ інформацію про утримуваних осіб, яких запитує інша сторона в рамках взаємного звільнення.

При цьому наголошується, що Україна вже більше місяця очікує інформацію про стан і місцезнаходження запитуваних осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

У рамках групи з політичних питань сторони обговорили можливості розблокування процесу переговорів.

Представники Росії в ТКГ наполягають на внесенні змін до постанови Верховної Ради № 795 від 15 липня про призначення місцевих виборів.

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук нагадав, що він направив до Верховної Ради лист про можливість розглянути відповідність згаданої постанови "мінським домовленостями" і зараз чекає відповіді від українського парламенту.

Однак російська сторона продовжує відкладати більшість питань порядку денного і переносить їх розгляд.

Кравчук закликав учасників консультацій не прив'язувати реалізацію досягнутих на попередньому засіданні ТКГ домовленостей щодо ділянок розмінування і ділянок розведення сил і засобів до розгляду Радою його звернення про відповідність постанови про призначення місцевих виборів положенням "мінських домовленостей".

З його слів, розгляд відповідного питання українським парламентом передбачає низку процедур, виконання яких вимагає часу.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановано на 16 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляє, що окремі коментарі колишнього прем'єр-міністра і першого заступника глави української делегації в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна про загальну амністію і особливий статус для Донбасу не відображають офіційну позицію української делегації в ТКГ.

18 серпня Зеленський призначив Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ. А 30 липня Зеленський призначив главою української делегації в ТКГ Кравчука замість Кучми.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини