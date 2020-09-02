Запрацювали нові вимоги до реклами банків. Як не стати жертвою шахраїв

З 1 вересня набрали чинності нові вимоги до реклами банків, які мають обов'язково встановити на сайтах калькулятори для обрахунку відсотків за кредитами та депозитами.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"З 1 вересня запрацювали введені НБУ вимоги до розкриття банками вичерпної інформації про послуги і їх повної вартості для клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Як наголосив регулятор, відтепер на сайтах і в рекламі банків має бути достатня за обсягом, правдива і актуальна інформація про умови депозитів і споживчих кредитів - їх вартість, повні витрати клієнта, включені додаткові послуги, спосіб оплати, санкції в разі невиконання клієнтом умов та ін.

Зазначається, що всі банки мають надавати повну інформацію про споживчі кредити і депозити для громадян на веб-сайті в єдиному уніфікованому форматі.

Перш за все банки зобов'язані вказувати реальну річну ставку за кредитом, наявність додаткових послуг (страхової компанії, держреєстратора, нотаріуса, оцінювача) і їх вартість для клієнта, термін послуги орієнтовну загальну вартість кредиту, періодичність погашення кредиту, попередження про можливі наслідки в разі прострочення виплат за кредитом, умови дострокового зняття грошей з депозиту.

"Клієнт, зайшовши на веб-сайт будь-якого банку, має мати можливість завантажити файл в стандартному вигляді з вичерпною інформацією про повну вартість, умови отримання послуги", - повідомили в НБУ.

Також вказується, що на сайтах банків мають працювати калькулятори для розрахунку витрат за користування споживчим кредитом або доходів від розміщення коштів на депозит.

Реклама споживчих кредитів і депозитів для громадян не має ускладнювати візуальне сприйняття інформації про послугу.

"У рекламі обов'язково мають бути вказані основні характеристики послуги: для кредиту - реальна річна процентна ставка, максимальна сума кредиту і його термін; для депозиту - річна процентна ставка, термін вкладу, валюта і мінімальна сума. Ці вимоги стосуються телевізійної реклами, радіореклами, реклами на білбордах і на інтернет-банерах", - повідомив регулятор.

Як підкреслили в НБУ, ці вимоги стосуються тільки реклами конкретних продуктів або послуг для громадян, проте не поширюються на рекламу послуг для бізнесу та фізичних осіб-підприємців.

Відтепер Національний банк буде здійснювати щоденний моніторинг веб-сайтів і реклами банків і контролювати дотримання вимог до розкриття інформації. За порушення прав споживачів передбачені штрафні санкції від 300 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне порушення (за законом "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг").

Як повідомляли Українські Новини, з 1 серпня 2020 року Нацбанк спрощує видачу готівкових грошей з кас підприємств торгівлі.

Також Національний банк закликає населення бути обережними з кредитами "під 0%" .

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