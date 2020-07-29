Мобільні оператори "Київстар" і "Vodafone Україна" (ПРАТ "ВФ Україна", раніше - "МТС-Україна"), а також експерти банківського ринку вважають, що перенесення анонімних телефонних номерів може призвести до сплеску кібер-шахрайства.

Про це в ході круглого-столу сказали представники мобільних операторів і експерти банківського ринку.

Директор з маркетингу оператора мобільного зв'язку "Київстар" Павло Даниман повідомив, що за рік послугою MNP скористалося 0,1% абонентів.

За його словами, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ), розробила зміни, які передбачають спрощення процедури перенесення абонентських номерів (MNP).

Зокрема, регулятор пропонує скорочення проходження послуги портаціі (перенесення номера) з 3 до 2 робочих днів; скорочення перевірки оператором-донором дозволу портаціі з 8 до 4 годин з моменту отримання заявки від абонента; портацию юросіб за кодом ЄДРПОУ, а ФОП по РНОКПП; можливість відключення звукового системного оголошення при дзвінку перенесеного абонента.

ці зміни, за його словами, є позитивними і спрямовані на поліпшення клієнтського досвіду користуються цією послугою.

В той же час НКРЗІ також пропонує ввести можливість перенесення знеособленого абонента, що, за словами Данимана, може відкрити нові можливості для шахрайства.

"Коли немає можливості у оператора-донора ідентифікувати абонента, який зібрався переходити і замість цього абонент відразу приходить до оператора-реципієнту тут виникає найбільший ризик. Це також суперечить постанові Окружного адмінсуду Києва від 2014 року, в якому зазначається, що порядок перенесення номерів повинен передбачати можливість перенесення виключно тих абонентів, які вже зареєстровані оператором-донором. Ми просимо врахувати регулятора, коли остаточне рішення буде прийматися", - сказав директор по регуляторного забезпечення "Київстар" Олександр Когут.

За його словами, якщо реєстрація "базовим" оператором власників номерів телефонів, які переносяться в інші мережі, буде скасовано, це спростить шахраям доступ до номерів абонентів.

Олександр Когут розповів про можливих шахрайських схемах, які можуть виникати в таких випадках. За його словами, шахраї можуть ініціювати перенесення мобільних номерів, виманюючи у абонентів SMS-паролі для верифікації, і реєструвати номери телефонів в іншій мережі на підставних осіб

"Я дуже прошу НКРЗІ врахувати пропозиції індустрії, президента і його Офіс... захистити абонентів, які потенційно можуть від цього постраждати. Мета шахраїв не тільки номер – а гроші людей. І буде дуже сумно, якщо це рішення буде прийнято, і абоненти будуть страждати від цих шахрайських дій", - сказав Когут.

У свою чергу начальник відділу проектно –аналітичної роботи "Vodafone Україна" Людмила Цейтліна зазначила, що також підтримує ефективні зміни запропоновані НКРЗІ, за винятком можливості перенесення знеособленого абонента.

"Наведений представниками "Київстару" перелік далеко не вичерпує шахрайські схеми, які можуть бути застосовані в разі спрощення процедури перенесення номерів", - зазначила вона.

Цейтліна зазначила, що абонент може бути захищений, якщо зареєструє свій номер мобільного оператора.

Директор української міжбанківської асоціації членів платіжних систем "ЕМА" Олександр Карпов повідомив, що за мінімальною оцінкою, проведеною асоціацією спільно з банками, за 2019 рік від заміни сім-карт клієнти втратили 330 млн гривень і ці кошти їм не були відшкодовані.

"Чому не відшкодували? Тому що, наприклад, в законі "Про платіжних системах" досить чітко написано, що ви банку залишаєте номер телефону і вас ідентифікують, і ви різноманітним способом коммуницируете з банком саме з використанням цього номера. Тому ті більш ніж 60 тис. випадків заміни sim-карти шахрайських, які нами зафіксовані, спільно з банками за минулий рік далеко не все, що відбувалося в минулому році", - зазначив він.

При цьому ініціатива НКРЗІ щодо спрощення процедури перенесення мобільних номерів може призвести до зростання шахрайства.

"Це квіточки порівняно з тим, що пропонується зараз. Неідентифікованих абонентів, чого немає ніде в світі, легким рухом руки ви приходите до приймаючого оператору, говорите ось мій номер, дайте мені сим-карту на цей номер, я хочу піти до іншого оператора, вам надсилають смс , ви активируетесь і ні історії биоданных, ніякої бигдаты яка є у оператора, який віддає приймає оператор використовувати не може зі зрозумілих причин. Шахраї ломануться в ці відкриті двері і будуть ламати цифрову ідентичність наших громадян", - сказав Карпов.

Він зазначив, що, якщо НКРЗІ прийме даний нормативний акт в такому вигляді, асоціація буде судитися з комісією.

При цьому координатор проектного офісу Незалежної асоціації банків Дмитро Глінський зазначив, що послуга MNP для незареєстрованих абонентів створює новий канал для шахрайства, який дозволяє залишати менше слідів шахрайства і є дуже великий ризик, що кількість випадків шахрайства буде зростати.

"загалом на нашому ринку абсолютна більшість абонентів користуються передплаченими послугами і не реєструються в операторів, як-то люди не думають наперед про свою безпеку і фактично банки змушені працювати зі своїми клієнтами також з цими номерами, та я вважаю, що жоден банк не буде радий, коли ця послуга призведе до збільшення шахрайства", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 травня 2019 року почала працювати послуга з перенесення абонентських номерів (MNP).

НКРЗІ зазначає, що впровадження послуги перенесення абонентського номера дозволить споживачам вільно обирати мережа оператора для отримання телекомунікаційних послуг зі збереженням номера, що сприятиме розвитку конкурентного середовища та підвищення якості послуг.