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  • Скасування трудових книжок: експерт назвав головний соціальний ризик реформи
17 жовтня 2019, четвер, 21:02 11
Економіка 2019-10-17T23:15:02+03:00
Українські Новини
Скасування трудових книжок: експерт назвав головний соціальний ризик реформи

Скасування трудових книжок: експерт назвав головний соціальний ризик реформи

Кабмін, Трудові мігранти, трудова книжка, бюрократія
Трудова книжка.
Трудова книжка.

Кабінет міністрів України оголосив про початок викорінення "паперових процесів". І одними з перших під прес реформ потрапили трудові книжки – їх обов'язковість планують скасувати. Хоча самі книжки залишаться на руках працівників чи роботодавців, заповнювати їх буде необов'язково. Інформацію про стаж працівника можна буде отримати в електронному вигляді – як витяг з реєстрів.

При цьому процедура отримання електронних замінників трудових книжок має бути простою і зрозумілою, щоб люди не втратили відчуття захищеності, повідомляє "Сьогодні" з посиланням на соціолога Андрія Єременка.

"Люди втомилися від складнощів, пов'язаних з бюрократією. Вони хочуть значного спрощення цих процедур, але при цьому хочуть гарантій. І це дві грані цього процесу. Подивіться, наскільки позитивно було сприйнято появу Центрів адміністративних послуг. Але трудові книжки дають людям, особливо старшого віку, відчуття безпеки. Вони бачать папір, з якого потім прийдуть до Пенсійного фонду, і за цим папером їм нарахують пенсію. Тому, щоб скасування паперових трудових книжок не викликала соціальних проблем, потрібно запропонувати людям якийсь простий спосіб, щоб людина могла за необхідності швидко отримати довідку про те, де вона працювала, скільки і т.ін. Щоб людина відчувала, що вона як і раніше знаходиться в безпеці", – попередив Єременко.

Раніше Українські Новини писали, як зміниться Трудовий кодекс. Тим часом субсидії змушують українців відмовлятися від офіційного працевлаштування.

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