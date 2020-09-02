У Раді хочуть перевести трудові книжки в електронну форму

Верховна Рада має намір ввести облік трудової діяльності працівника в електронній формі.

За прийняття законопроєкту № 3623 за основу проголосували 283 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Так, документом пропонується облік трудової діяльності працівника здійснювати в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

При цьому власник або уповноважений ним орган на вимогу працівника зобов'язаний вносити до трудової книжки, яка зберігається у працівника, записи про приймання на роботу, переведення і звільнення.

Також законопроєктом передбачається встановлення 5-річного перехідного періоду для включення в держреєстр відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника (протягом цього періоду буде застосовуватися як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність працівника з держреєстру).

При цьому наголошується, що внесення відомостей про трудову діяльність в держреєстр через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду у вигляді сканованих або зацифрованих копій передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок і т.п.) здійснюється працівником і роботодавцем з обов'язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Також передбачено, що після внесення відомостей про трудову діяльність працівника в держреєстр роботодавець зобов'язаний видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під підпис, при цьому також передбачено обов'язок роботодавця вносити на вимогу працівника в паперову трудової книжки запису про приймання на роботу, переведення і звільнення.

У рамках автоматичного призначення пенсій також передбачена можливість визначення за допомогою програмних засобів держреєстру найбільш вигідного варіанту для призначення пенсії, включаючи дату такого призначення.

Як повідомляли Українськi Новини, Рада сьогодні відмовилася реорганізувати райадміністрації у зв'язку зі створенням 136 укрупнених районів.

Крім того , як підтвердити роки роботи без запису в трудовій.

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