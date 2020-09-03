Автоматичне призначення пенсій та електронний реєстр. Чого чекати від скасування трудових книжок українцям

Верховна Рада має намір ввести в електронній формі облік трудової діяльності працівника.

283 депутати проголосували за прийняття за основу законопроєкту № 3623 при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Так, документом пропонується облік трудової діяльності працівника здійснювати в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

При цьому власник або уповноважений ним орган на вимогу працівника зобов'язаний вносити до трудової книжки, яка зберігається у працівника, записи про прийом на роботу, переведення і звільнення.

Також законопроєктом передбачається встановлення 5-річного перехідного періоду для включення в держреєстр відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника (протягом цього періоду буде застосовуватися як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність працівника з держреєстру);

При цьому наголошується, що внесення відомостей про трудову діяльність в держреєстр через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду у вигляді сканованих або оцифрованих копій передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо) здійснюється працівником і роботодавцем з обов'язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Також передбачено, що після внесення відомостей про трудову діяльність працівника в держреєстр роботодавець зобов'язаний видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під підпис, при цьому також передбачено обов'язок роботодавця вносити на вимогу працівника в паперову трудову книжку запису про прийом на роботу, переведення і звільнення.

Проєктом закону, крім іншого, також вводиться можливість автоматичного призначення пенсії (без особистого звернення особи) зі збереженням за особою права відстрочки виходу на пенсію, при цьому, якщо особою перенесено призначення пенсії та продовжено перебування в трудових відносинах, розмір його пенсії буде підвищуватися на 0,5-0,75%.

В рамках автоматичного призначення пенсій також передбачена можливість визначення за допомогою програмних засобів держреєстру найбільш вигідного варіанта для призначення пенсії, включаючи дату такого призначення.

Як повідомляли Українськi Новини, експерт назвав головний соціальний ризик реформи скасування трудових книжок.

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