Кабмін хоче взяти $100 млн кредиту в МБРР на відновлення Донбасу

Кабінет Міністрів вирішив залучити 100 млн доларів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на відновлення Східної України. Відповідне рішення прийняте на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини. Відповідним проєктом пропонується визнати доцільним залучення коштів позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Східна Україна: возз'єднання, відновлення і відродження" в розмірі 100 млн доларів. Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський закликає міжнародних партнерів і бізнес-представників інвестувати в проєкти з відновлення та реінтеграції Донецької і Луганської областей. Також Україна за підтримки Світового банку запускає Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення і реінтеграції Донбасу. Раніше на інвестиційному форумі в Маріуполі перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофимов заявив, що для відновлення підконтрольних Україні територій Донбасу необхідно 372 млн євро.