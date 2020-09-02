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02 вересня 2020, середа, 18:50 8
Кабмін 2020-09-02T20:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін хоче взяти $100 млн кредиту в МБРР на відновлення Донбасу

Кабмін хоче взяти $100 млн кредиту в МБРР на відновлення Донбасу

Анна Рудык
Кабмін, Кабінет Міністрів України, відновлення Донбасу, МБРР
Кабмін
Кабмін

Кабінет Міністрів вирішив залучити 100 млн доларів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на відновлення Східної України.

Відповідне рішення прийняте на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Відповідним проєктом пропонується визнати доцільним залучення коштів позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Східна Україна: возз'єднання, відновлення і відродження" в розмірі 100 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський закликає міжнародних партнерів і бізнес-представників інвестувати в проєкти з відновлення та реінтеграції Донецької і Луганської областей.

Також Україна за підтримки Світового банку запускає Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення і реінтеграції Донбасу.

Раніше на інвестиційному форумі в Маріуполі перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофимов заявив, що для відновлення підконтрольних Україні територій Донбасу необхідно 372 млн євро.

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