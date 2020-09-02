Кабмін хоче взяти $100 млн кредиту в МБРР на відновлення Донбасу

Кабінет Міністрів вирішив залучити 100 млн доларів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на відновлення Східної України.

Відповідне рішення прийняте на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Відповідним проєктом пропонується визнати доцільним залучення коштів позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Східна Україна: возз'єднання, відновлення і відродження" в розмірі 100 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський закликає міжнародних партнерів і бізнес-представників інвестувати в проєкти з відновлення та реінтеграції Донецької і Луганської областей.

Також Україна за підтримки Світового банку запускає Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення і реінтеграції Донбасу.



Раніше на інвестиційному форумі в Маріуполі перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофимов заявив, що для відновлення підконтрольних Україні територій Донбасу необхідно 372 млн євро.

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