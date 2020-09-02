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02 вересня 2020, середа, 15:17 6
Кабмін 2020-09-02T16:30:03+03:00
Українські Новини
Стефанчук допустив кадрові зміни в Кабміні

Стефанчук допустив кадрові зміни в Кабміні

Валерия Драгомирова
Кабмін, кадрові зміни, Руслан Стефанчук
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

В Кабінеті Міністрів, який проводить засідання в середу, можливі кадрові зміни. 

Такі припущення зробив в ефірі телеканалу "Україна 24" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передають Українські Новини.

"Я думаю, що така ситуація назріває (кадрові зміни). Економічний блок у нас представлений міністром економіки і фінансів. Я думаю, що в першу чергу йдеться саме про цих осіб", - сказав він.

Перший віцеспікер зазначив, що все залежатиме від того, наскільки ефективна і якісна робота буде проведена над проєктом державного бюджету на 2021 рік, який уряд має подати до 15 вересня, і наскільки нові підходи щодо подолання наслідків коронавірусної інфекції COVID-19 будуть запропоновані парламентаріям.

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство фінансів готує проєкт державного бюджету на 2021 рік на основі затвердженого Кабінетом Міністрів оновленого макропрогнозу.

Крім того, міністр економіки заробив в липні на 100 тис. гривень менше свого заступника.

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