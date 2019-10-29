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29 жовтня 2019, вівторок, 20:09 5
Зовнішня політика 2019-10-29T20:25:17+02:00
Українські Новини
В Україні запускають спеціальний фонд для відновлення Донбасу, - Зеленський

В Україні запускають спеціальний фонд для відновлення Донбасу, - Зеленський

Володимир Зеленський, відновлення Донбасу, реінтеграція Донбасу, форум в Маріуполі

Україна за підтримки Світового банку запускає Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення та реінтеграції Донбасу.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, закриваючи Перший інвестиційний форум у Маріуполі (Донецька область), передають Українські Новини.

"Зі Світовим банком ми запускаємо роботу фонду міжнародної партнерської підтримки для відновлення і майбутньої реінтеграції Донбасу. Закликаємо всіх ставати частиною цього великого проекту", - сказав він.

За його словами, під час форуму інвесторам був представлений повний приватизаційний список і сотні проектів.

Зеленський повідомив, що у вівторок на полях форуму було підписано 12 меморандумів на проекти, вартість яких складе мільярди доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок на інвестиційному форумі в Маріуполі перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов заявив, що для відновлення підконтрольних Україні територій Донбасу необхідно 372 млн євро.

Зеленський заявив, що хоче запропонувати бізнесменові і олігарху Ігорю Коломойському віддати велику суму на соціальні проекти та відновлення Донбасу, а якщо він відмовиться, то він не боїться втратити підтримку телеканалу і його самого олігарха. Раніше Коломойський вже відповідав на подібні заяви Зеленського щодо відновлення Донбасу.

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