В Офісі Президента порахували, у скільки обійдеться відновлення Донбасу

Офіс Президента оцінює потребу у фінансуванні відновлення підконтрольних Україні територій Донбасу 372 млн євро.

Про це повідомив перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов на інвестиційному форумі RE:Think. Invest in Ukraine в Маріуполі (Донецька область), передають Українські Новини.

"За нашими підрахунками, на відновлення пошкодженої внаслідок збройної агресії РФ на Донбасі транспортної інфраструктури, промислових, житлових і адміністративних приміщень нам потрібно 372 млн євро. І це мінімальні розрахунки, що стосується підконтрольних територій Донецької та Луганської областей", - сказав він.

Трофимов зазначив, що тільки на відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури необхідно щонайменше 231 млн євро.

Серед найбільш постраждалих від військових дій прифронтових районів він виділив Ясинуватський і Волноваський райони Донецької області, Попаснянський та Станично-Луганський райони Луганської області.

Трофимов наголосив, що тільки в Донецькій області повністю зруйновано або пошкоджено 6,8 тис. об'єктів житлового фонду, відновлення яких обійдеться у понад 72 млн євро.

Перший заступник голови Офісу заявив, що держава готова гарантувати повне і прозоре супровід інвестиційних проектів і захищати права чесних інвесторів на підконтрольних Україні територіях.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче запропонувати бізнесменові і олігарху Ігорю Коломойському віддати велику суму на соціальні проекти та відновлення Донбасу, а якщо він відмовиться, то він не боїться втратити підтримку телеканалу і його самого олігарха.

Раніше Коломойський вже відповідав на плани Зеленського із відновлення Донбасу.