Зеленський закликає міжнародних партнерів інвестувати у відновлення Донбасу

Президент Володимир Зеленський закликає міжнародних партнерів і бізнес-представників інвестувати в проекти по відновленню та реінтеграції Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів України та представників бізнесу взяти участь в реалізації інфраструктурних і соціальних проектів у Донецькій і Луганській областях, що постраждали від збройного конфлікту", - йдеться в ньому.

Під час виступу на українському ланчі у Мюнхені Зеленський зазначив, що для відновлення інфраструктури Донбасу в Україні створено фонд світового рівня.

За його словами, фонд можуть приходити кошти як від междунаролдных інвесторів, так і від українських представників приватного сектора.

Він також зазначив, що основними пріоритетами фонду є великі інфраструктурні проекти, робота з місцевим бізнесом та його доступне кредитування, турбота про найменш захищених верствах населення, подолання наслідків війни з фокусом на молодь, жінок, дітей і ветеранів.

Президент підкреслив, що вперше такий фонд адмініструється спільно Світовим банком, Офісом президента і урядом України.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський стурбований тенденцією зниження інтересу до війни в Україні.

Тим часом Україна запропонувала розводити війська за секторами.