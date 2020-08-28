НКРЕКП вимагає у постачальників газу надати інформацію про ціну на газ на вересень

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) зобов'язала постачальників газу надати інформацію про ціну на газ на вересень до 28 серпня.

Про це свідчить лист члена НКРЕКП Оксани Кривенко до постачальників газу, копію якого мають у своєму розпорядженні Українські Новини.

"З метою виконання своїх повноважень підкреслюємо про необхідність надання інформації, зазначеної в листі від 26.08.2020 No8948/16.2.2/7-20, а саме терміново (до 28 серпня) надати на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: Naumenko.l@nerc.gov.ua інформацію щодо оприлюднення ціни на газ, за ​​якою здійснюватимуться поставки природного газу побутовим споживачам у вересні 2020 року", - йдеться в ньому.

Зазначається, що інформація також має бути підтверджена посиланням на інформаційний ресурс, на якому опублікована відповідна інформація.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" збільшив ціну на газ на вересень на 45% до 4,7 гривні/куб. м.

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Також "Нафтогаз" підняв вартість газу за річним контрактом до 5,24 грн за куб. м з ПДВ.

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